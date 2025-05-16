TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

AI¡á¿Í¹©ÃÎÇ½¤ËÆÃ²½¤·¤¿½é¤á¤Æ¤ÎË¡Î§¤È¤Ê¤ë¡ÖAI¿ä¿ÊË¡°Æ¡×¤ÎµÄÏÀ¤¬»²µÄ±¡¡¦ËÜ²ñµÄ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

À¯ÉÜ¤¬Äó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëË¡°Æ¤Ï¡¢AI¡á¿Í¹©ÃÎÇ½¤Î³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢À¯ÉÜ¤ÎÂÎÀ©¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

Ë¡°Æ¤Ç¤Ï¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤ò¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î³ÕÎ½¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡ÖAIÀïÎ¬ËÜÉô¡×¤ò¿·¤¿¤ËÀß¤±¤ë¤Û¤«¡¢AI³«È¯¤ä³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÖAI´ðËÜ·×²è¡×¤òºöÄê¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢AI¤òÈÈºá¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢¡È¥Õ¥§¥¤¥¯Æ°²è¡É¤Ê¤É¤Î°­¼Á¤Ê¹Ô°Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¹ñ¤¬»ØÆ³¤ä½õ¸À¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

°ìÊý¤Ç¡¢Ë¡°Æ¤Ë¤Ï¤³¤¦¤·¤¿°­¼Á¤Ê¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ³Â§¤ÏÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

¾ëÆâ¼Â ²Ê³Øµ»½ÑÃ´ÅöÂç¿Ã
¡ÖÈ³Â§¤òÀß¤±¤Ê¤¯¤È¤â¡¢°­¼Á¤Ê»ö°Æ¤Ï¸½¹ÔË¡Îá¤Ë´ð¤Å¤¯Á¼ÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ½è²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×

À¯ÉÜ¤ÏAI¤òÍøÍÑ¤·¤¿°­¼Á¤Ê¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖAIÀïÎ¬ËÜÉô¡×¤ÎÃæ¤Ç»Ø¿Ë¤òºöÄê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐ±þ¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£