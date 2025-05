乳脂肪を使わず、低カロリー！幸せのパンケーキ「幸せのアサイーボウル」

パンケーキ専門店『幸せのパンケーキ』は、新作「幸せのアサイーボウル」を店舗限定にて販売します。

幸せのパンケーキ「幸せのアサイーボウル」

■『幸せのアサイーボウル』

豆腐と豆乳を使うことで、乳脂肪を使わずにカロリーを抑えたアサイーボウルを実現しました。

アサイーは有機栽培の物をたっぷりと使い、自家製グラノーラとの相性も良く、白糖などは使わずアガベシロップやハチミツを使用しています。

大豆たんぱくもしっかり摂れ、グラノーラから食物繊維も摂取できる美容の為のパーフェクトな一品です。

◎販売店舗

「兵庫県 幸せのパンケーキ 淡路島本店 幸せガーデン」

「兵庫県 幸せのパンケーキ 淡路島本店 淡路島テラス」

「大阪府 幸せのパンケーキ 北新地店」

上記3店舗での限定販売になります。

◎販売価格:1,112円(税込1,200円)

◎スーパーフード「アサイー」の4つの効果

・アサイーに含まれるオメガ脂肪酸は心臓病のリスクを低減

・食物繊維が豊富で、ダイエットや腸内環境を改善

・抗酸化物質やビタミンEが含まれ、肌の健康や老化防止

・ポリフェノールが豊富で、肌のダメージを防ぐ

アサイー

アサイーペースト

幸せのアサイーボウル2

◎「ヘルシー素材」

幸せのパンケーキではアサイーだけでなく、今後は様々なヘルシー素材を使った商品を開発します。

店舗限定ですが、グルテンフリー素材の商品も好評販売中です。

◎グルテンフリーとは

グルテンフリーの食品には、不足しがちなビタミン・ミネラル・抗酸化物質が多く含まれており、腸内環境を改善し免疫力を高め、肌の健康を促す効果があり、美容や健康が気になる方におすすめです。

◎「グルテンフリーパンケーキ」※幸せのパンケーキ 北新地店 限定販売

米粉で幸せのパンケーキ グリークヨーグルト添え

「米粉で幸せのパンケーキ グリークヨーグルト添え」 1,346円(税込1,480円)

米粉のリッチキャラメルパンケーキ

「米粉のリッチキャラメルパンケーキ」 1,537円(税込1,690円)

◎「幸せの米粉サブレ」※スイーツテラス淡路島本店、スイーツテラス北新地店 限定販売

小麦粉を一切使用せず100%国産米粉を使用したサクッホロ食感のサブレです。

ディアマンスイートナッツ(6枚入)

ディアマンスイートナッツ(6枚入) 519円(税込560円)

ディアマンショコラナッツ(6枚入)

ディアマンショコラナッツ(6枚入) 547円(税込590円)

幸せの米粉サブレ プレーン

幸せの米粉サブレ プレーン 278円(税込300円)

幸せの米粉サブレ ショコラ

幸せの米粉サブレ ショコラ 297円(税込320円)

■限定販売店舗

◎「幸せのパンケーキ 淡路島本店 幸せガーデン」

重厚感あふれるハイグレード木造建築、ワンちゃんと一緒にくつろげる全席半個室になっています。

幸せガーデン

幸せガーデン店内

◎「幸せのパンケーキ 淡路島本店 淡路島テラス」

淡路島テラスは全席オーシャンビュー、リゾート内には「幸せの階段」「幸せの鐘」「幸せの椅子」「岬のブランコ」など様々なフォトスポットを楽しめます。

淡路島テラス

幸せの階段

店舗名 :幸せのパンケーキ 淡路島本店

所在地 :兵庫県淡路市尾崎42-1

電話番号:淡路島テラス 0799-85-1111

幸せガーデン 0799-85-0031

営業時間:平日 10:00〜20:00(LO 18:40)

土日祝 9:30〜20:00(LO 18:40)

定休日 :不定休

アクセス:神戸淡路鳴門自動車道北淡ICより車で4分

◎「幸せのパンケーキ 北新地店」

ゴールドをベースにしたゴージャスな色調の中でも派手過ぎずシックで落ち着いた佇まいです。

幸せのパンケーキ 北新地店

幸せのパンケーキ 北新地店2

店舗名 :幸せのパンケーキ 北新地店

所在地 :大阪府大阪市北区曽根崎新地1丁目7番31号 正龍アセット北新地ビル 2階

電話番号:06-4799-2222

営業時間:9:00〜18:00(LO 17:15)(アサイーボウルのみLO 17:45)

定休日 :不定休

アクセス:JR北新地駅 F-92出口より徒歩2分

