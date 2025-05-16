¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥×
>
IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹
>
¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹
>
²»¼Á¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÂÅ¶¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ø¡£CMF¤Î¿·ºî¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò»î¤·¤Æ¤ß¡Ä
²»¼Á¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÂÅ¶¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ø¡£CMF¤Î¿·ºî¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ç¤¹
²»¼Á¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÂÅ¶¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ø¡£CMF¤Î¿·ºî¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ç¤¹
Image: Amazon.co.jp
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ½ÉÊ´ë¶ÈNothing¤Î¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëCMF¡Ê¥·¡¼¥¨¥à¥¨¥Õ¡Ë¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¡¢¡Ö2024Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡×¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤µ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
5·î¤«¤éÆüËÜÅ¸³«¤ò³«»Ï¤·¤¿¿·ºî¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖCMF Buds 2¡×¤È¡ÖCMF Buds 2a¡×¤â¡¢¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤²÷Å¬¤«¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²»¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Îµ¡Ç½¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¢£¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ
CMF by Nothing¤Î¿·ºî¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó
£±¡¥¥Î¥¤¥º¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¥«¥Ã¥È¤·ÉáÃÊ»È¤¤¤ËºÇÅ¬¤Ê¡ÖCMF Buds 2¡×
£²¡¥¥¯¥ê¥¢¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç²»³Ú¹¥¤¤ËºÇÅ¬¤Ê¡ÖCMF Buds 2a¡×
¢£¤³¤Á¤é¤â¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦CMF Buds
¡¦CMF Buds Pro2
CMF by Nothing Buds 2 ¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥° ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ ¥¤¥ä¥Û¥ó Bluetooth | 11mm ¥«¥¹¥¿¥àPMI¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ | 48dB ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉANC | ºÇÂç 55»þ´Ö ÁíºÆÀ¸»þ´Ö | 6¤Ä¤ÎHD¥Þ¥¤¥¯ÅëºÜ | Spatial Audio¥¨¥Õ¥§¥¯¥È | IP55 ËÉ¿ÐËÉ¿åÀÇ½ ¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼
7,800±ß
Amazon¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
PR
CMF by Nothing Buds 2a Bluetooth ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó| 12.4mm ¥Ð¥¤¥ª¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼ ¥«¥¹¥¿¥àTPU¥À¥¤¥¢¥Õ¥é¥à | 42dB ANC | ºÇÂç 35.5»þ´Ö ÁíºÆÀ¸»þ´Ö | 1²ó¤Î½¼ÅÅ¤Ç8»þ´ÖÏ¢Â³²»³ÚºÆÀ¸ | 4¤Ä¤ÎHD¥Þ¥¤¥¯¤ÈClear Voice Technology | IP54 ËÉ¿ÐËÉ¿åÀÇ½ ¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼
6,000±ß
Amazon¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
PR
¡ÖCMF Buds 2¡×¤Ï¥Î¥¤¥º¥«¥Ã¥È¤ÇÉáÃÊ»È¤¤¤ËºÇÅ¬
¤Þ¤º¡ÖCMF Buds 2¡×¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢²¼µ¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£
¡48dB¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°
ÉÔÉ¬Í×¤Ê²»¤ò¤è¤êÉý¹¤¤¥ì¥ó¥¸¤Ç¼×ÃÇ¡£¡ÖEnvironmental Adaptive mode¡×¤Ç´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Î¥¤¥º¤ÎÄã¸º¥ì¥Ù¥ë¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÄ´À°²ÄÇ½¡£
¢Spatial Audio¥¨¥Õ¥§¥¯¥È
±Ç²è¤Ï¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è´Û¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¡¢¥²¡¼¥à¡¢¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¤â¤¢¤é¤æ¤ë¥Ç¥£¥Æ¥£¡¼¥ë¤¬Ä°¤¤È¤ì¤ë¡£
£6¤Ä¤ÎHD¥Þ¥¤¥¯
AI¤Ë¤è¤ë¡ÖClear Voice Technology 3.0¡×¤È¤¢¤ï¤»¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÄÌÏÃ¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ç¼«Á³¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¡£¡ÖWind Noise Reduction 3.0¡×¤¬ÉÔÍ×¤Ê´³¾Ä¤òËÉ¤¤¤Ç²ñÏÃ¤ÎÌÀÎÆ¤µ¤òÊÝ¤Ä¡£
µ¤¤¬»¶¤ë¥Î¥¤¥º¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤ËºÇÅ¬¤Ê¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿10Ê¬´Ö¤Î½¼ÅÅ¤Ë¤è¤ëºÆÀ¸»þ´Ö¤¬Á°¥â¥Ç¥ë¡ÖBuds¡×¤Ï35.5»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÈæ¤Ù¡¢55»þ´Ö¤Ë¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖCMF Buds 2a¡×¤Ï¥¯¥ê¥¢¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç²»³Ú¹¥¤¤ËºÇÅ¬
¡ÖCMF Buds 2a¡×¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Ç¤¹¡£
¡12mm¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½¥«¥¹¥¿¥à¥É¥é¥¤¥Ð¡¼
¢À¤³¦Åª²»¶Áµ»½Ñ²ñ¼ÒDirac¤¬¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É
£Ultra Bass Technology 2.0
¾åµ¤Îµ¡Ç½¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ë×Æþ´¶¤Î¤¢¤ëÄã²»¡¢Ë¤«¤ÊÃæ²»¡¢À¡¤ß¤ï¤¿¤Ã¤¿¹â²»¤òºÆ¸½¡£²»³Ú¹¥¤¤Î¿Í¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖCMF Buds 2¡×¤«¡ÖCMF Buds 2a¡×¤Î¤É¤Á¤é¤«¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÎ¾Êý¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¡¢²»¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡üCMF Buds 2 ¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼
CMF by Nothing Buds 2 ¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥° ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ ¥¤¥ä¥Û¥ó Bluetooth | 11mm ¥«¥¹¥¿¥àPMI¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ | 48dB ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉANC | ºÇÂç 55»þ´Ö ÁíºÆÀ¸»þ´Ö | 6¤Ä¤ÎHD¥Þ¥¤¥¯ÅëºÜ | Spatial Audio¥¨¥Õ¥§¥¯¥È | IP55 ËÉ¿ÐËÉ¿åÀÇ½ ¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼
7,800±ß
Amazon¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
PR
¡üCMF Buds 2 ¥é¥¤¥È¥°¥ê¡¼¥ó
CMF by Nothing Buds 2 ¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥° ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ ¥¤¥ä¥Û¥ó Bluetooth | 11mm ¥«¥¹¥¿¥àPMI¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ | 48dB ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉANC | ºÇÂç 55»þ´Ö ÁíºÆÀ¸»þ´Ö | 6¤Ä¤ÎHD¥Þ¥¤¥¯ÅëºÜ | Spatial Audio¥¨¥Õ¥§¥¯¥È | IP55 ËÉ¿ÐËÉ¿åÀÇ½ ¥é¥¤¥È¥°¥ê¡¼¥ó
7,800±ß
Amazon¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
PR
¡üCMF Buds 2 ¥ª¥ì¥ó¥¸
CMF by Nothing Buds 2 ¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥° ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ ¥¤¥ä¥Û¥ó Bluetooth | 11mm ¥«¥¹¥¿¥àPMI¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ | 48dB ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉANC | ºÇÂç 55»þ´Ö ÁíºÆÀ¸»þ´Ö | 6¤Ä¤ÎHD¥Þ¥¤¥¯ÅëºÜ | Spatial Audio¥¨¥Õ¥§¥¯¥È | IP55 ËÉ¿ÐËÉ¿åÀÇ½ ¥ª¥ì¥ó¥¸
7,800±ß
Amazon¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
PR
¡üCMF Buds 2a ¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼
CMF by Nothing Buds 2a Bluetooth ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó| 12.4mm ¥Ð¥¤¥ª¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼ + ¥«¥¹¥¿¥àTPU¥À¥¤¥¢¥Õ¥é¥à | 42dB ANC | ºÇÂç 35.5»þ´Ö ÁíºÆÀ¸»þ´Ö | 1²ó¤Î½¼ÅÅ¤Ç8»þ´ÖÏ¢Â³²»³ÚºÆÀ¸ | 4¤Ä¤ÎHD¥Þ¥¤¥¯¤ÈClear Voice Technology | IP54 ËÉ¿ÐËÉ¿åÀÇ½ ¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼
6,000±ß
Amazon¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
PR
¡üCMF Buds 2a ¥ª¥ì¥ó¥¸
CMF by Nothing Buds 2a Bluetooth ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó| 12.4mm ¥Ð¥¤¥ª¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼ + ¥«¥¹¥¿¥àTPU¥À¥¤¥¢¥Õ¥é¥à | 42dB ANC | ºÇÂç 35.5»þ´Ö ÁíºÆÀ¸»þ´Ö | 1²ó¤Î½¼ÅÅ¤Ç8»þ´ÖÏ¢Â³²»³ÚºÆÀ¸ | 4¤Ä¤ÎHD¥Þ¥¤¥¯¤ÈClear Voice Technology | IP54 ËÉ¿ÐËÉ¿åÀÇ½ ¥ª¥ì¥ó¥¸
6,000±ß
Amazon¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
PR
¤³¤Á¤é¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
cmf by NOTHING BUDS [ÆüËÜÀµµ¬ÉÊ] ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ ¥¤¥ä¥Û¥ó ¥¤¥ó¥¤¥ä¡¼ | ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÂÐ±þ | Æ©ÌÀ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó | Ultra Bass Technology 2.0 | DIRAC ¤Ë¤è¤ë HD ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª | IP54 ËÉ¿Ð¤ª¤è¤ÓËÉ¿å | ¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÀÜÂ³¤òÈ÷¤¨¤¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ ¥¤¥ä¥Û¥ó - ¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼
6,600±ß
Amazon¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
PR
¡Ö 2024Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¼õ¾Þ¡×CMF by Nothing Buds Pro 2´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó/50dB¤Þ¤Ç¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°/6 HD¥Þ¥¤¥¯/ChatGPTÅý¹ç/¥¤¥ä¥Û¥óbluetooth5.3/¥¹¥Þ¡¼¥È¥À¥¤¥ä¥ë/¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥ÖANCÅëºÜ/¥µ¥¦¥ó¥É¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼/LDAC™ ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼/3D¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¸ú²Ì/120 ms ÄãÃÙ±ä¥â¡¼¥É/¥Ç¥å¥¢¥ëÀÜÂ³/¥²¡¼¥à¥â¡¼¥É(¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼)
11,000±ß
Amazon¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
PR
¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Source:Amazon.co.jp