■INIの「Potion」やBUSの「BOW WOW」をコラボダンス!

【画像】INIとBUSのコラボショット(全3枚)/【動画】INI「Potion」・BUS「Because of You, I Shine」「BOW WOW」をダンス

INIの公式X(旧Twitter)にて、池崎理人(崎は、たつさきが正式表記)、木村柾哉、後藤威尊と、タイの12人組ボーイズグループで、4月15日に日本語楽曲「Because of You, I Shine-Japanese Version」をリリースしたBUS(Because of You, I Shine)のコラボショットが公開された。

後列中央に立つ池崎、木村、後藤を囲むようにBUSのメンバーが並び、全員で右手の親指を立て左手で矢印を作る“INIポーズ”をしている。

またBUSの公式X(旧Twitter)では別カットが公開。こちらではピースをしたり、サムズアップをしたり、手を広げたりとそれぞれ自由にポーズをとっている。

さらにINIの「Potion」、BUSの「BOW WOW」を池崎、木村、後藤、KHUNPOL(クンポン)、HEART(ハート)、JUNGT(ジャンティー)、PEEMWASU(ピームワス)の7人でダンス。

BUSの「Because of You, I Shine-Japanese Version」は木村、後藤、JINWOOK(ジンウック)、ALAN(アラン)の4人と、池崎、COPPER(コッパー)、NEX(ネックス)の3人がダンスする動画が公開された。

SNSでは「みんなかっこいい」「イケメン大渋滞」「イケメン揃いで眩しい」「顔面が強すぎる」「神コラボ」「ダンス上手すぎ」といった反響が国内外から寄せられている。