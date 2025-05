7人組グループ・BTSのJINが16日午後1時にリリース(日本発売日は20日から順次)する2ndアルバム『Echo』のタイトル曲「Don't Say You Love Me」のミュージックビデオ(MV)が16日、公開された。MVは、別れの岐路に立つ恋人たちのすれ違いを描く視線から始まる。シン・セギョンが車に乗って去る姿をじっと見つめるJINの表情は落ち着いている。続くシーンでは、1人残されたJINの退屈な日常と、かつて恋人と過ごした楽しい時間が交錯し、喪失感を丁寧に描いている。

やがて2人は運命のように展示会場で再会する。JINは何かを決心したようにシン・セギョンの手を引いて走り始める。そして、彼らは幸せな瞬間も、傷つけ合った時間も受け入れながら、お互いへの感情の波動を育てていく。物語はMVの最初のシーンに戻る。JINは去っていく恋人を眺めていたが、今回はうなだれることなく、彼女に向かって走り始め、見る人たちの胸を高鳴らせる。そして2人は一緒に車で隣り合って座っている。ぎこちない空気が漂いながらも、依然として互いを手放せない姿が最後まで深い余韻を残す。シンガポールの美しい風景を背景に撮影されたMVは、緻密なストーリーと2人の繊細な感情表現によって高い没入感を与える作品に仕上がっている。複雑な内面を表現したJINの表情、2人の間に残された傷と絡み合った感情を振り返る叙情的なストーリーが曲の雰囲気と調和し、切なさを演出する。同曲はスタイリッシュなサウンドと抑制された曲の構成が寂しい雰囲気を漂わせるポップジャンルの楽曲。JINは、愛は癒しや慰めであると同時に、苦痛にもなりうるという複雑な気持ちを淡々としながらも繊細な声で表現する。JINはきょう16日の午後5時、グローバルプラットフォーム「Weverse」で「Jin Echo Comeback Live : PLAY TIME」を実施し、ファンとコミュニケーションする。17日には韓国ソウル・聖水洞のAnderson Cで「Don’t Say You Love Me @Seongsu」を開催し、新曲のステージを初披露する。