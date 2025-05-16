UHD BD「キングダム・オブ・ヘブン＜ディレクターズ・カット＞」

WDUF-1024 7,590円 2025年8月27日発売

ハピネット・メディアマーケティングは、リドリー・スコット監督の歴史大作「キングダム・オブ・ヘブン」と、ディズニー・アニメ「リロ&スティッチ」の4K Ultra HD Blu-ray＋ブルーレイセットを7月30日より順次発売する。どちらも価格は7,590円。

UHD BD「リロ&スティッチ」

WDUA-1023 7,590円 2025年7月30日

リドリー・スコット監督の歴史大作が初UHD BD化

2000年公開の映画「グラディエーター」でアカデミー賞に輝いた巨匠リドリー・スコット監督が挑んだ歴史超大作が初UHD BD化。製作費1億3,000万ドルに加え、壮大なスケールとリドリー・スコット監督ならではの美しい映像美は、当時話題を集めた。

「ロード・オブ・ザ・リング」シリーズや「トロイ」のオーランド・ブルームのほか、リーアム・ニーソン、ジェレミー・アイアンズ、エドワード・ノートン、エヴァ・グリーンが出演。

(C)2025 20th Century Studios.

(C)2025 20th Century Studios.

(C)2025 20th Century Studios.

3層仕様のUHD BDには、劇場公開版に50分を追加した194分のディレクターズ・カット版本編を収録。音声は英ドルビーアトモス、日ドルビーデジタル5.1ch。

UHD BD特典は、リドリー・スコットによるイントロダクション、リドリー・スコット、ウィリアム・モナハン(脚本)、オーランド・ブルームによる音声解説、リサ・エルジー(製作総指揮)、ウェズリー・スウェル(視覚効果監修)、アダム・ソムナー(第一助監督)による音声解説、ドディ・ドーン(編集)による音声解説、トリビア字幕解説を収録。

なお、同梱のブルーレイ版は既発売商品の本編ディスクと同原盤となる。

(C)2025 20th Century Studios.

(C)2025 20th Century Studios.

(C)2025 20th Century Studios.

UHD BD「リロ&スティッチ」

世界中で大ヒットし“スティッチ・ブーム”を巻き起こした長編アニメーション「リロ&スティッチ」が初UHD BD化。

(C)2025 Disney

2層仕様のUHD BDには、85分の本編を収録。音声は英ドルビーアトモス、日DTS-HDマスターオーディオ5.1ch。

同梱のブルーレイ版は既発売商品の本編ディスクと同原盤。ブルーレイ版には、「リロ&スティッチ」のアートスタイル、密着！「リロ&スティッチ」の制作現場の映像特典を収録する。

(C)2025 Disney

(C)2025 Disney