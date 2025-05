世界的大ヒットミュージカル『ウィキッド』が待望の実写映画化!

「エルファバ」と「グリンダ」、ふたりの魔女の知られざる過去と絆が、映画としてスクリーンに蘇ります☆

豪華キャスト、圧巻の音楽、壮大な映像で贈るエンターテインメント大作を紹介します。

映画『ウィキッド ふたりの魔女』徹底ガイド

作品名:映画『ウィキッド ふたりの魔女』

原題:Wicked: Part One

公開日:2025年3月7日(日本)

配給:東宝東和

監督:ジョン・M・チュウ

脚本:ウィニー・ホルツマン

音楽:スティーヴン・シュワルツ

キャスト:シンシア・エリヴォ、アリアナ・グランデ、ジョナサン・ベイリー、ミシェル・ヨー、ジェフ・ゴールドブラム ほか

映画『ウィキッド ふたりの魔女』作品紹介

2003年にブロードウェイで初演され、世界中で絶大な人気を誇るミュージカル『ウィキッド』。

その前日譚として『オズの魔法使い』へとつながる、ふたりの魔女「エルファバ」と「グリンダ」の物語を描いた実写映画です。

舞台版の人気楽曲をそのままに、最新映像技術を駆使し壮大なオズの世界を描き出します☆

監督は『クレイジー・リッチ!』『イン・ザ・ハイツ』で知られるジョン・M・チュウ。

主演には、実力派シンシア・エリヴォと世界的ポップスター アリアナ・グランデ。

ふたりの圧倒的な歌声と演技に注目です。

映画『ウィキッド ふたりの魔女』ストーリー・あらすじ

オズの国に生まれた緑色の肌を持つ少女「エルファバ」は、その外見から周囲に恐れられ、孤独に生きていました。

名門シズ大学に入学した「エルファバ」は、明るく社交的な人気者「グリンダ」と出会います。

最初は反発し合うふたりでしたが、

次第に打ち解け、友情を育んでいきます☆

やがて「エルファバ」は魔法の才能を認められ、「オズの魔法使い」と出会うチャンスを得ます。

しかし、その出会いが、オズの国の隠された真実と「エルファバ」の運命を大きく変えていくことになるのです。

映画『ウィキッド ふたりの魔女』トリビア・豆知識

世界中で6500万人以上を動員し、トニー賞・グラミー賞など100以上の賞を受賞した大ヒットミュージカルを原作とする本作。

舞台版の名曲をそのままに、映画ならではのスケールでオズの世界を再現しています☆

アリアナ・グランデは幼少期から『ウィキッド』ファンを公言し、夢を叶える形で「グリンダ」役に抜擢されました。

シンシア・エリヴォはトニー賞、グラミー賞、エミー賞を受賞した実力派女優で、「エルファバ」を力強く演じています。

映画『ウィキッド ふたりの魔女』使用楽曲

『Defying Gravity』

「エルファバ」が自分の信念を貫く決意を力強く歌い上げる、物語のクライマックスを飾る代表曲。

『Popular』

「グリンダ」が「エルファバ」を人気者にしようと奮闘する、明るくコミカルなナンバー。

『For Good』

「エルファバ」と「グリンダ」が互いに出会えたことに感謝し、別れを告げる感動的なデュエット。

映画『ウィキッド ふたりの魔女』キャスト・スタッフ情報

監督:ジョン・M・チュウ

『クレイジー・リッチ!』『イン・ザ・ハイツ』などで知られるミュージカル映画の名手。

舞台版へのリスペクトを込め、映画ならではのスケール感と映像美を追求しています。

「エルファバ」役:シンシア・エリヴォ

トニー賞・グラミー賞・エミー賞を受賞した実力派女優。

『カラー・パープル』での名演が高く評価され、今回「エルファバ」役に大抜擢されました。

「グリンダ」役:アリアナ・グランデ

世界的人気を誇るポップシンガーであり、幼少期から『ウィキッド』ファンを公言。

念願の「グリンダ」役を射止めました。

「フィエロ」役:ジョナサン・ベイリー

Netflixドラマ『ブリジャートン家』で人気を集めた俳優。

「エルファバ」と「グリンダ」ふたりの運命に大きく関わる青年「フィエロ」を演じます。

「マダム・モリブル」役:ミシェル・ヨー

『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』でアカデミー主演女優賞を受賞した実力派。

「エルファバ」と「グリンダ」の教師「マダム・モリブル」を怪演。

「オズの魔法使い」役:ジェフ・ゴールドブラム

『ジュラシック・パーク』シリーズなどで知られる名優。

オズの国の支配者「オズの魔法使い」を、どこか憎めないキャラクターとして演じます。

脚本:ウィニー・ホルツマン

ブロードウェイ・ミュージカル『ウィキッド』脚本家。

舞台版の魅力をそのままに、映画脚本を手がけています。

音楽:スティーヴン・シュワルツ

『ウィキッド』オリジナル作曲家。

名曲を映画版でも再現し、新たなアレンジにも挑戦しています。

日本語版声優エルファバ」:高畑充希「グリンダ」:清水美依紗「フィエロ」:海宝直人「ネッサローズ」:田村芽実「ボック」:入野自由「マダム・モリブル」:塩田朋子「オズの魔法使い」:大塚芳忠「ディラモンド教授」:山寺宏一

『ウィキッド ふたりの魔女』は、舞台で愛された名作を映画ならではの映像美と音楽で蘇らせた心揺さぶられる一本☆

映画『ウィキッド ふたりの魔女』の紹介でした。

