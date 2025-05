◆スビン、ベッドでのオフショット披露

◆スビンの投稿に反響

【モデルプレス=2025/05/16】5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER(トゥモロー・バイ・トゥギャザー/TXT)の公式アカウントが5月14日、Instagramを更新。ベッドに入るSOOBIN(スビン)のオフショットを公開した。同アカウントは「i‘ll always be by your side」と添えて、スビンがベッドで横になるオフショットを投稿。スビンは布団にくるまって無邪気に微笑んだり、目を瞑って横になったりとリラックスした表情を披露している。この投稿には「可愛すぎる」「完全に恋」「理想の彼氏像」「寝顔も美しい」「少年っぽさと大人の色気がすごい」「表情が赤ちゃん」といった声が寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】