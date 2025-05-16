七工匠 7Artisansの対角魚眼レンズ「10mm F2.8 II Fish-eye ED」が、株式会社焦点工房から5月16日（金）に発売された。メーカー希望小売価格は6万2,000円。

対応マウントはソニーE、ニコンZ、キヤノンRF、L（ライカ／パナソニック／シグマ）。

35mmフルサイズのイメージサークルに対応した視野角185°の魚眼レンズ。開放F2.8の明るさで焦点距離10mmを実現した。欧州で発表された「TIPA World Awards 2025」のレンズ部門を受賞している。

APS-Cセンサー向けの「7Artisans 7.5mm F2.8 FISH-EYE II ED」が2021年5月に発売済み。

レンズ構成は非球面レンズ1枚、EDレンズ2枚を含む8群11枚。

最短撮影距離は0.15m。APS-Cセンサー向けの「7Artisans 7.5mm F2.8 FISH-EYE II ED」（2021年5月発売）と同じ値を実現した。

フォーカス操作はマニュアルのみ。フォーカスリングに加えて、絞りリングも備えている。鏡筒の指標部に蓄光塗料を使用し、暗所での操作性に配慮した。絞りリングは無段階式。

レンズ構成図（左）、MTF曲線（右）

作例提供：株式会社焦点工房

作例提供：株式会社焦点工房

作例提供：株式会社焦点工房

対応マウント：ソニーE、ニコンZ、キヤノンRF、L（ライカ／パナソニック／シグマ） 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ 焦点距離 :10mm レンズ構成 : 8群11枚（ASPH非球面レンズ1枚、EDレンズ2枚） 画角：185° フォーカス：MF（マニュアルフォーカス） 絞り：F2.8-16 絞り羽根：10枚 最短撮影距離：0.15m フィルター径：装着不可 外形寸法：約Φ74×89mm※ 質量：約602g（対応マウントによって変化） 付属品：前後キャップ、レンズケース