ÃÎ»öµÞÀÂ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÏÂ²Î»³¸©ÃÎ»öÁªÏÂ²Î»³¸©ÃÎ»öÁª¡¡¿·¿Í2¿Í¤ÎÁè¤¤¤Ë¡¡¸õÊä¤Ï"Âè°ìÀ¼"¤Ç²¿¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¡©¡¡ÂÐ¾ÈÅª¤Ê±éÀâ¤ò¿¼·¡¤ê
´ßËÜ¼þÊ¿Á°ÃÎ»ö¤¬º£Ç¯4·î¤ËµÞ»à¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¦¡¢ÏÂ²Î»³¸©ÃÎ»öÁªµó¤¬5·î15Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·¿Í2¿Í¡£Î©¸õÊä¤òÆÏ¤±½Ð¤¿¤¢¤È¡¢½é¤á¤Æ³¹Æ¬¤Ç¸õÊä¼Ô¤¬ÏÃ¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¡¢Â¯¤Ë¡ÈÂè°ìÀ¼¡É¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢¸õÊä¼Ô2¿Í¤Ï¤½¤Î¡ÈÂè°ìÀ¼¡É¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¤Î¤«¡£±éÀâÁ´ÂÎ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¿Í2¿Í¤ÎÂÐ·è¤Ë
ÏÂ²Î»³¸©ÃÎ»öÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¡¢¶¦»ºÅÞ¸øÇ§¤Ç¸µÏÂ²Î»³»ÔµÄ¤Î¾¾ºäÈþÃÎ»Ò¤µ¤ó¡Ê68¡Ë¡¢Ìµ½êÂ°¤Ç¼«Ì±ÅÞ¡¦¸øÌÀÅÞ¡¦Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¼ÒÌ±ÅÞÏÂ²Î»³¸©Ï¢¤¬¿äÁ¦¤¹¤ë¡¢¸©¤Î¸µÉûÃÎ»ö¡¦µÜ粼Àô¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤Î2¿Í¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¯ºö¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¾¾ºä»á
¾¾ºä¤µ¤ó¤Ï¡¢15Æü¸áÁ°9»þ¤´¤í¡¢Æî³¤ÏÂ²Î»³»Ô±ØÁ°¤Ç³¹Æ¬¤ËÎ©¤Á¡¢½Ð¿Ø¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âè°ìÀ¼¤Ï¡¢8Ê¬04ÉÃ¡£¥°¥é¥Õ²½¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¦¡¦¡¦
ºÇ¤â»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¾ÃÈñÀÇ¤Î°ìÎ§5¡ó¤Ø¤Î°ú¤²¼¤²¡×¤È¡Ö³Ø¹»¤ÎËüÇî¶µ°éÎ¹¹Ô¤Î¿ä¿Ê¤ÎÃæ»ß¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê¾¾ºäÈþÃÎ»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÊª²Á¹âÆ¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÈÖ¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇ¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤ò°ìÎ§5¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ÎÁÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æü¾ï¤ÎÇã¤¤ÊªÁ´¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥ÛÂå¤äÅÅµ¤Âå¤â¸ºÀÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºâ¸»¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹Ô¤²á¤®¤¿Âç´ë¶È¤äÂç¶â»ý¤Á¤Ø¤ÎÍ¥¶øÀÇÀ©¡¢¤½¤·¤ÆÆÍ½Ð¤·¤¿ËÉ±ÒÈñ¡¢¤³¤³¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Çºâ¸»¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎËüÇîÎ¹¹Ô¡¢¶µ°éÎ¹¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ú²Ð¤¹¤ì¤ÐÇúÈ¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ç»ÅÙ¤Î¥á¥¿¥ó¥¬¥¹¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¥Ð¥¹¤ò¹ß¤ê¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¤½¤Î¥á¥¿¥ó¥¬¥¹¤ÎÇÓµ¤´É¤Î²£¤òÄÌ¤Ã¤Æ1Ò¶á¤¯¤â¤½¤Î²ñ¾ìÆþ¤ê¸ý¤Þ¤ÇÊâ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È½ë¤¯¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾É¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤ÎÃæ¤ÏÆü±¢¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢ÎÃ¤á¤ë¾ì½ê¤â½½Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´í¸±¤Î¤¢¤ë½ê¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò½¸ÃÄ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢¤³¤Î¤³¤È¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¤³¤Î¶µ°éÎ¹¹Ô¤Î²¡¤·¤Ä¤±¤Ï¤ä¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç®Ãæ¾É·ÙÊó¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÆü¤Ï¡¢Ãæ»ß¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾¾ºä¤µ¤ó¤Ï¡¢´ßËÜÁ°ÃÎ»ö¤¬¿Ê¤á¤¿¡Ö³Ø¹»µë¿©Èñ¤ÎÌµ½þ²½À¯ºö¡×¤Ï°ú¤Â³¤¹Ô¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡ÖºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¡×¡Ö¾©³Ø¶â¤ÎÊÖºÑ¤ò½õ¤±¤ëÀ©ÅÙ¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸©Ì±À¸³è¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¯ºö¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÜ粼»á ¡ÈÃÏÆ»¤Ë¹ÔÀ¯¤ò¿Ê¤á¤ë¡É
µÜ粼¤µ¤ó¤Ï¡¢15Æü¸áÁ°9»þ¤´¤í¡¢JRÏÂ²Î»³±ØÁ°¤Ç³¹Æ¬¤ËÎ©¤Á¡¢½Ð¿Ø¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âè°ìÀ¼¤Ï¡¢5Ê¬38ÉÃ¡£²¿¤òÏÃ¤·¤¿¤Î¤«¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¦¡¦¡¦
À¯ºö¤Î¼çÄ¥¤¬Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿¾¾ºä»á¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢µÜ粼»á¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡ÖµÞÀÂ¤·¤¿´ßËÜÁ°ÃÎ»ö¤ÎÏ©Àþ·Ñ¾µ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¹ÔÀ¯¤ò¿Ê¤á¤ë¡×¤Î2ÅÀ¤Ë¹Ê¤ê¡¢¡È»×¤¤ÉÁ¤¯¹ÔÀ¯±¿±Ä¤Î»Ø¿Ë¡É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊµÜ粼Àô¤µ¤ó¡Ë
¡Ö´ßËÜÃÎ»ö¤Î¤è¤¦¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¢¤ªÂ¹¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ä¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¾Ð´é¤ÇÊë¤é¤»¤ë¡È»Ò¤É¤â¿¿¤óÃæ¡É¤ÎÏÂ²Î»³¤ò¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤ÆÃ¯¤â¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤ò¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÂ²Î»³¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÏÂ²Î»³¸©¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¡¢¹âÎð²½¡¢¾¯»Ò²½¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢Àè¿Ê¸©¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤â¸©Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¾ì¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÊâ¤ß¤Ê¤¬¤é¹ÔÀ¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´ðËÜ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¸©Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÏÂ²Î»³¤Î»Ò¤ÏÏÂ²Î»³¤Ç°é¤Æ¤ë¡¢¤½¤¦¤·¤¿°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÏÂ²Î»³¤ò»Ù¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÃÏÆ»¤Ê¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£°ìÊâ°ìÊâ¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤«¤éÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
µÜ粼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈÃÏÆ»¤Ê¹ÔÀ¯¤ò¿Ê¤á¤ë¡É¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ò·«¤êÊÖ¤·ÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÂ²Î»³¸©ÃÎ»öÁª¤Ï¡¢6·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅê³«É¼¤Ç¤¹¡£
¡ÊMBSÊóÆ»¥»¥ó¥¿¡¼¡¡À¶¿åµ®ÂÀ¡Ë