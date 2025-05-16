GALLERIA、「RTX 5060 Laptop」「Ryzen AI 7 350」搭載のノートPC
サードウェーブは、「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」と「Ryzen AI 7 350」を搭載した16インチのゲーミングノートPC「GALLERIA XA7R-R56-6A」を2025年5月15日に発売した。全国のコンピューターショップ ドスパラ各店舗、および ドスパラ通販サイトにて販売する。
コンセプトは、「ひとつ上のゲーム環境へ。」。アップスケーリング技術の新バージョンであるDLSS 4によって、新しいマルチフレームを生成し、強化されたレイ再構成と超解像度を実現するほか、AI処理に特化した専用プロセッサNPUが、GPUの一部機能を補助・代替することで処理効率が向上、バッテリー持続とAI機能の常時活用に貢献する。
主な仕様は以下の通り。標準構成時の価格は269,980円。
OS…Windows 11 Home 64ビット
CPU…AMD Ryzen(TM) AI 7 350
メインメモリ…16GB DDR5 SO-DIMM(8GB×2)
グラフィックス…NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5060 8GB Laptop GPU
ストレージ…1TB (M.2 NVMe Gen4)
ディスプレイ…16インチ 非光沢 WQXGA液晶 (2560×1600ドット表示) / リフレッシュレート 240Hz
入出力ポート…USB3.2 Gen1 (Type-A) x 1、USB3.2 Gen2 (Type-A) x 1、USB 4 Gen3x2 (Type-C、映像出力 DisplayPort2.1 対応、PD対応/100W) x 1 、USB 4 Gen3x2 (Type-C、映像出力 DisplayPort2.1 対応、PD非対応) x 1、HDMI 2.1 Type A x 1、マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子(3.5mm 4極 CTIA)、ネットワーク Wi-Fi７(160MHｚまでサポート)
1GbE LANポートx1
Bluetooth…Bluetooth 5.4
サイズ…約 358(幅)×259(奥行)×27(高さ) mm
重量…約2.1kg
コンセプトは、「ひとつ上のゲーム環境へ。」。アップスケーリング技術の新バージョンであるDLSS 4によって、新しいマルチフレームを生成し、強化されたレイ再構成と超解像度を実現するほか、AI処理に特化した専用プロセッサNPUが、GPUの一部機能を補助・代替することで処理効率が向上、バッテリー持続とAI機能の常時活用に貢献する。
OS…Windows 11 Home 64ビット
CPU…AMD Ryzen(TM) AI 7 350
メインメモリ…16GB DDR5 SO-DIMM(8GB×2)
グラフィックス…NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5060 8GB Laptop GPU
ストレージ…1TB (M.2 NVMe Gen4)
ディスプレイ…16インチ 非光沢 WQXGA液晶 (2560×1600ドット表示) / リフレッシュレート 240Hz
入出力ポート…USB3.2 Gen1 (Type-A) x 1、USB3.2 Gen2 (Type-A) x 1、USB 4 Gen3x2 (Type-C、映像出力 DisplayPort2.1 対応、PD対応/100W) x 1 、USB 4 Gen3x2 (Type-C、映像出力 DisplayPort2.1 対応、PD非対応) x 1、HDMI 2.1 Type A x 1、マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子(3.5mm 4極 CTIA)、ネットワーク Wi-Fi７(160MHｚまでサポート)
1GbE LANポートx1
Bluetooth…Bluetooth 5.4
サイズ…約 358(幅)×259(奥行)×27(高さ) mm
重量…約2.1kg