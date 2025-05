韓国の5人組アイドルグループ・TOMORROW X TOGETHER初のVRコンサート「HYPERFOCUS:TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT」が、『TOMORROW X TOGETHER:HYPERFOCUS IN CINEMAS』として、6月13日より、SCREENX・4DX・ULTRA 4DXで期間限定劇場公開されることが決定。ポスタービジュアル、予告編、場面写真、第1弾入場者特典が解禁された。

BTSと同じ事務所から2019年にデビューし、今年日本デビュー5周年を迎えたTOMORROW X TOGETHER。2024年には30万人を動員した4大ドームツアーを開催し、『第75回NHK紅白歌合戦』にもK‐POPボーイグループとして唯一出場したほか、現在はヨーロッパやアジアなど13都市を巡るワールドツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT:PROMISE> ‐EP .2‐』を開催している。そんな彼らにとって初のVRコンサート「HYPERFOCUS:TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT」は去年、韓国とアメリカ、日本など世界全11都市の映画館を巡る“ワールドVRコンサートツアー”として開催された。日本で開催されるVRコンサートとしては最大規模で、メンバーの圧倒的なビジュアルとパフォーマンスを、まるで手が届くかのような近さで観られることが話題を呼び、公開初日には「#TXTゼロ距離」がXのトレンド入り。新たなエンターテインメント体験に「全人類が体験するべき」「観たらわかるすごさ」「技術にもビジュアルにも感動」といったコメントが寄せられ、大盛況のうちに幕を閉じた。そんな「HYPERFOCUS:TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT」が、SCREENXと4DX、ULTRA 4DXの映画版で帰ってくる。映画の内容は「TOMORROW X TOGETHERと一緒に失われた光のかけらを探しにいく旅」がコンセプト。幻想的で美しい世界にかわるがわる舞台を移しながら、メンバーたちが繊細でパワフルなパフォーマンスを繰り広げてゆく。披露されるのは「Deja Vu」や、「Sugar Rush Ride」など全6曲。SCREENXのワイドな大画面と臨場感あふれる4DX効果で、まるで最前列以上の近さでコンサートにいるようなワクワクと、時には自分だけがメンバーに見つめられているかのようなドキドキが体験できる。このたび解禁されたのは、一筋の太い光が差し込む幻想的な世界のなか、白い衣装をまとった5人のメンバーが並んだ美しいポスター。「TOMORROW X TOGETHERと一緒に、失われた光を探しに行く」というコンセプトを表したビジュアルとなっている。併せて、3枚の場面写真も公開となった。5人のメンバーたちがさまざまな舞台でパフォーマンスを披露する、魅惑的なシーンの写真だ。予告編は、夜の街角や、砂漠を思わせる幻想的な世界で、メンバーが「Deja vu」をパフォーマンスをする内容だ。HUENINGKAIは「さまざまなコンサートを観られるのが素晴らしかったです」と感想を語り、SOOBINは「(映画を観て)たくさんのことを感じてもらえたらうれしいです。きっと新しい体験になるはず。MOAたち楽しみにしててね!」とコメント。メンバーたちによるパフォーマンスは迫力があり、本編を期待させる内容となっている。また、第1弾入場者特典はフォトカード(全5種ランダム/数量限定、なくなり次第終了)で、公開初日の6月13〜19日の間、各上映劇場にて配布される。なお公開2週目には第2弾入場者特典の配布も予定されており、詳細は追って映画公式HPで公開となる。『TOMORROW X TOGETHER:HYPERFOCUS IN CINEMAS』は、6月13日よりSCREENX・4DX・ULTRA 4DXで期間限定劇場公開。