BUCK-TICKが昨年12月29日に行われた日本武道館公演の模様を収録したライヴ映像作品『ナイショの薔薇の下 2024』を9月24日(水)に発売することが決定した。本公演は4人体制で初めてのアルバム『スブロサ SUBROSA』の楽曲を日本武道館で披露したライヴ。ボーカルはメンバー今井寿と星野英彦の二人が務めた。「俺たちは独りじゃない」と今井寿の歌声で始まったライヴは、アルバム『スブロサ SUBROSA』の楽曲を中心に、これまでの楽曲も織り交ぜての披露が行われた。

Blu-ray&DVD『ナイショの薔薇の下 2024』



2025年9月24日(水)発売Blu-ray完全生産限定盤 (Blu-ray+2SHM-CD+PHOTOBOOK) / VIZL-2453 / ¥12,100(税込)DVD完全生産限定盤 (DVD+2SHM-CD+PHOTOBOOK) / VIZL-2454 / ¥11,000(税込)Blu-ray通常盤 (Blu-ray) / VIXL-495 / ¥7,700(税込)DVD通常盤 (DVD) / VIBL-1192 / ¥6,600(税込)【完全生産限定盤収録内容】LIVE CD[2枚組]付属※すべてのCDプレーヤーで再生できる高品質CD「SHM-CD」を採用全64Pフォトブック付属スペシャルパッケージ仕様「ナイショの薔薇の下 2024」<収録曲>SE. music for subrosa01. 百万那由多ノ塵SCUM02. スブロサ SUBROSA03. 夢遊猫 SLEEP WALK04. PINOA ICCHIO - 躍るアトム -05. Les Enfants Terribles06. From Now On07. 神経質な階段08. 雷神 風神 - レゾナンス #rising09. 冥王星で死ね10. paradeno mori11. ストレリチア12. 絶望という名の君へ13. Madman Blues -ミナシ児ノ憂鬱-14. TIKI TIKI BOOM15. SANE -type-16. 薔薇⾊の⽇々17. LOVE ME18. 狂気のデッドヒート19. Villain20. ICONOCLASM予約・購入https://www.jvcmusic.co.jp/linguasounda/Linkall/VIXL-495.html