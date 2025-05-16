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BUCK-TICK¤Ï¸½ºß¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¹¥Ö¥í¥µ SUBROSA¡Ù¤ò·È¤¨¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãTOUR 2025 ¥¹¥Ö¥í¥µ SUBROSA¡ä¤ò³«ºÅÃæ¡£6·î7Æü(ÅÚ)¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë·²ÇÏ¸ø±é¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÄÉ²Ã¸ø±é¤Ï¡¢Âçºå¸ø±é¤Û¤«Åìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA(½ÂÃ«¸ø²ñÆ²)¤Ê¤É6¸ø±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Blu-ray&DVD¡Ø¥Ê¥¤¥·¥ç¤Îé¬é¯¤Î²¼ 2024¡Ù
Blu-ray´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ× (Blu-ray+2SHM-CD+PHOTOBOOK) / VIZL-2453 / ¡ï12,100¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
DVD´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ× (DVD+2SHM-CD+PHOTOBOOK) / VIZL-2454 / ¡ï11,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Blu-rayÄÌ¾ïÈ× (Blu-ray) / VIXL-495 / ¡ï7,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
DVDÄÌ¾ïÈ× (DVD) / VIBL-1192 / ¡ï6,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
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LIVE CD[2ËçÁÈ]ÉÕÂ°
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SE. music for subrosa
01. É´ËüÆáÍ³Â¿¥Î¿ÐSCUM
02. ¥¹¥Ö¥í¥µ SUBROSA
03. Ì´Í·Ç SLEEP WALK
04. PINOA ICCHIO - Ìö¤ë¥¢¥È¥à -
05. Les Enfants Terribles
06. From Now On
07. ¿À·Ð¼Á¤Ê³¬ÃÊ
08. Íë¿À É÷¿À - ¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹ #rising
09. Ì½²¦À±¤Ç»à¤Í
10. paradeno mori
11. ¥¹¥È¥ì¥ê¥Á¥¢
12. ÀäË¾¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î·¯¤Ø
13. Madman Blues -¥ß¥Ê¥·»ù¥ÎÍ«Ýµ-
14. TIKI TIKI BOOM
15. SANE -type¶-
16. é¬é¯⾊¤Î⽇¡¹
17. LOVE ME
18. ¶¸µ¤¤Î¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È
19. Villain
20. ICONOCLASM
Í½Ìó¡¦¹ØÆþ
https://www.jvcmusic.co.jp/linguasounda/Linkall/VIXL-495.html
¡ãBUCK-TICK TOUR 2025 ¥¹¥Ö¥í¥µ SUBROSA¡ä
2025.5.16(¶â)Åìµþ¡§Zepp Haneda
OPEN18:00¡¡START19:00
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2025.5.17(ÅÚ)Åìµþ¡§Zepp Haneda
OPEN17:00¡¡START18:00
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2025.5.24(ÅÚ)Åìµþ¡§Ë½§PIT
OPEN17:00¡¡START18:00
Á´Î©¸« ¡ï9,900(ÀÇ¹þ)¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
2025.5.25(Æü)Åìµþ¡§Ë½§PIT
OPEN17:00¡¡START18:00
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https://buck-tick.com/feature/specialsite_subrosa
¡ãBUCK-TICK TOUR 2025 ¥¹¥Ö¥í¥µ SUBROSA¡äÄÉ²Ã¸ø±é
OPEN17:00¡¡START18:00
Á´ÀÊ»ØÄê / Î©¸«(Î©¤Á°ÌÃÖ»ØÄê) \11,000(ÀÇ¹þ)
2025.6.8(Æü)·²ÇÏ¡§·²ÇÏ²»³Ú¥»¥ó¥¿¡¼
OPEN17:00¡¡START18:00
Á´ÀÊ»ØÄê / Î©¸«(Î©¤Á°ÌÃÖ»ØÄê) \11,000(ÀÇ¹þ)
2025.6.14(ÅÚ)Âçºå¡§NHK Âçºå¥Û¡¼¥ë
OPEN17:00¡¡START18:00
Á´ÀÊ»ØÄê \11,000(ÀÇ¹þ)
2025.6.15(Æü)Âçºå¡§NHK Âçºå¥Û¡¼¥ë
OPEN17:00¡¡START18:00
Á´ÀÊ»ØÄê \11,000(ÀÇ¹þ)
2025.6.19(ÌÚ)Åìµþ¡§LINE CUBE SHIBUYA(½ÂÃ«¸ø²ñÆ²)
OPEN17:30¡¡START18:30
Á´ÀÊ»ØÄê \11,000(ÀÇ¹þ)
2025.6.20(¶â)Åìµþ¡§LINE CUBE SHIBUYA(½ÂÃ«¸ø²ñÆ²)
OPEN17:30¡¡START18:30
Á´ÀÊ»ØÄê \11,000(ÀÇ¹þ)
2025.7.2(¿å)Åìµþ¡§LINE CUBE SHIBUYA(½ÂÃ«¸ø²ñÆ²)
OPEN17:30¡¡START18:30
Á´ÀÊ»ØÄê \11,000(ÀÇ¹þ)
2025.7.3(ÌÚ)Åìµþ¡§LINE CUBE SHIBUYA(½ÂÃ«¸ø²ñÆ²)
OPEN17:30¡¡START18:30
Á´ÀÊ»ØÄê \11,000(ÀÇ¹þ)
2025.7.8(²Ð)Åìµþ¡§LINE CUBE SHIBUYA(½ÂÃ«¸ø²ñÆ²)
OPEN17:30¡¡START18:30
Á´ÀÊ»ØÄê \11,000(ÀÇ¹þ)
2025.7.9(¿å)Åìµþ¡§LINE CUBE SHIBUYA(½ÂÃ«¸ø²ñÆ²)
OPEN17:30¡¡START18:30
Á´ÀÊ»ØÄê \11,000(ÀÇ¹þ)
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2025Ç¯5·î24Æü(ÅÚ)
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https://buck-tick.com/feature/ss_subrosa
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