サザンオールスターズ最新アルバム『THANK YOU SO MUCH』楽曲解説特番がU-NEXTにて独占配信スタート

■桑田佳祐本人による楽曲解説も!

『U-NEXT × サザンオールスターズ プロジェクト』の第3弾として、4月27日にスペースシャワーTVにて放送された桑田佳祐の撮り下ろしインタビュー映像で構成した特別番組『桑田佳祐 SPECIAL INTERVIEW from SPACE SHOWER TV』が、5月16日12時より期間限定でU-NEXTにて独占配信スタートとなった。

本プロジェクトは、開催中の全国ツアーをはじめ、サザンオールスターズの活動を全力応援するもので、第1弾としてサザン“最後の夏フェス”特別編集版を、第2弾はNHKの特集番組で披露したスタジオライブを独占配信。

そして第3弾は、スペースシャワーTVとナタリーが共同で展開する特集企画「スペナタ」に、ストリーミングサービスのSpotifyが加わり、異例の3社合同で実現した桑田佳祐の撮り下ろしインタビュー映像を軸に構成した特別番組。インタビュアーに『ROCKIN’ON JAPAN』の元編集長である小柳大輔を迎え、桑田が『THANK YOU SO MUCH』収録曲の制作背景や楽曲に込めた想いなど、本人による楽曲解説を、MVなどを交えて観ることができるスペシャルな内容になっている。放送後、もう一度繰り返し観たいという好評の声が多数あったことを受け、U-NEXTでの独占配信が決定した。

配信情報

U-NEXT『桑田佳祐 SPECIAL INTERVIEW from SPACE SHOWER TV』

05/16(金)12:00~ 期間限定独占配信

リリース情報

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『THANK YOU SO MUCH』

U-NEXT×サザンオールスターズ 特設サイト

https://t.unext.jp/r/sas

アルバム『THANK YOU SO MUCH』特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp