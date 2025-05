サザンオールスターズの最新オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』に迫る特別番組『桑田佳祐 SPECIAL INTERVIEW from SPACE SHOWER TV』が、U-NEXTできょう16日より独占配信されている。同番組は、4月27日にスペースシャワーTVで放送されたもので、同局と音楽メディア「ナタリー」、ストリーミングサービス「Spotify」の3社が共同で展開する特集企画の一環として制作された。インタビュアーには音楽雑誌『ROCKIN’ON JAPAN』元編集長の小柳大輔(※柳=異体字が正式表記)氏を迎え、桑田がアルバム収録曲の制作背景や想いを、自身の言葉で語る内容となっている。ミュージックビデオとあわせて本人解説を楽しめる構成は、放送時から大きな反響を呼び、再配信を望む声が多数寄せられていた。

この配信は、U-NEXTとサザンオールスターズによるコラボプロジェクト第3弾として実施されるもので、これまでに“最後の夏フェス”特別編集版の配信や、NHK特番でのスタジオライブ映像の配信も行われてきた。サザンオールスターズは現在、全国アリーナ&ドームツアー『サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』を開催中。全公演が即日ソールドアウトとなる中、ツアーファイナルの東京ドーム公演(5月29日)は全国47都道府県272館の映画館でライブビューイングも実施される。3月19日にリリースされた最新アルバム『THANK YOU SO MUCH』は、各種音楽ランキングで首位を獲得し、2ヶ月が経過した現在もロングヒットを記録中だ。