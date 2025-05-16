BLACKPINK¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖDEADLINE¡×»ÏÆ°¡ª´Ú¹ñ¸ø±é¤¬Â¨´°Çä¡¢»ëÌîÀ©¸ÂÀÊ¤òÄÉ²ÃÈÎÇä¤Ø
BLACKPINK¤Î´Ú¹ñ¡¦¹âÍÛ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬ÇúÈ¯Åª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Ê¤«¡¢Á´ÀÊ´°Çä¤òµÏ¿¤·¡¢¿·¤¿¤Ë»ë³¦À©¸ÂÀÊ¤ÎÄÉ²ÃÈÎÇä¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
BLACKPINK¤Ï7·î5Æü¤È6Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Î¹âÍÛ¡Ê¥³¥ä¥ó¡ËÁí¹ç±¿Æ°¾ì¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ØBLACKPINK 2025 WORLD TOUR IN GOYANG¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
2023Ç¯9·î¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ØBORN PINK¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯10¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë´°Á´ÂÎ¤Ç¤Î¸ø±é¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÁèÃ¥Àï¤ÏßõÎõ¤ò¶Ë¤á¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢ÈÎÇä³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÊ¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë´°Çä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÄÉ²ÃÈÎÇä¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£YG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢°ìÉô»ëÌîÀ©¸ÂÀÊ¤ÎÄÉ²ÃÈÎÇä¤ò·èÄê¤·¤¿¡£³ºÅö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢5·î22Æü¸á¸å8»þ¤è¤ê´Ú¹ñ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖNOL¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±Æü¤Ë¤ÏBLACKPINK¤Î¿·¤¿¤Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤â½é¸ø³«¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´Çï¿ô¤ò°ìµ¤¤Ë¹â¤á¤¿¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØDEADLINE¡Ù¤À¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¡ÈÄù¤áÀÚ¤ê¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡£¶Ë¸Â¤Î½¸Ãæ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤¦¸åÌá¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤ºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°µÅÝÅª¥¹¥±¡¼¥ë¤È´°À®ÅÙ¤òÍ½´¶¤µ¤»¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢BLACKPINK¤Ï¤³¤Î¹âÍÛ¡Ê¥³¥ä¥ó¡Ë¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´10ÅÔ»Ô¡¦18¸ø±é¤Ë¤ª¤è¤Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥·¥«¥´¡¢¥È¥í¥ó¥È¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥ß¥é¥Î¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢Åìµþ¤Ê¤É¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµé²ñ¾ì¤òÉñÂæ¤Ë¡È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¡¢ºÆ¤ÓÀ¤³¦¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë