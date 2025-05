【第63回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日:5月14・15日 小中高校生招待日:5月16日 一般公開日:5月17・18日 会場:ツインメッセ静岡(静岡市駿河区曲金3丁目1-10) 入場料:無料 ※入場には事前登録が必要

タカラトミー、トミーテックは、5月14日より開催しているイベント「第63回 静岡ホビーショー」にて、「トミカ」新製品を展示している。

「トミカ」展示ではミニ四駆とのコラボ商品「トミカプレミアムunlimited ダッシュ! 四駆郎 ミニ四駆 ダッシュ0号・地平(ホライゾン)」の原型が公開。ミニ四駆との比較展示も実施され、「ビークスパイダー」、「ネオトライダガーZMC」も展示。

その他、「トミカプレミアムunlimited 07 名探偵コナン ポルシェ(ジン)」、「トミカプレミアムunlimited 06 ハリー・ポッター ホグワーツ特急」も展示。さらに、「新世紀サイバーフォーミュラ」より「アスターだG.S.X(風見ハヤト)」、「ナイトセイバー005(ナイト・シューマッハ)」の彩色見本も展示されている。

また、1/64スケールミニカーのディスプレイに再s的な「トミカラマ ヴィンテージ」も展示されている。

