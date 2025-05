ポップでシュールなデザインの「ニューバランス」Tシャツがかわいい！ショート丈ならスタイルアップも◎

ニューバランス とグラフィックアーティストがコラボした「Graphics Artist Collection」から、日本のアーティスト/イラストレーターのFace Oka(フェイス オカ)氏がデザインした「Face Oka for NB」が登場。5月17日(土)より、一部のニューバランスオフィシャルストア、ニューバランス公式オンラインストアにて販売が始まるのに先駆け、16日(金)19:00よりビームスT 原宿にてローンチイベントと先行販売が実施されます。

ワークショップ体験ができたり、購入者特典がもらえたりするかもしれないので、ぜひ足を運んでみてはいかが?ポップなアートがかわいい、ニューバランスの「Face Oka for NB」ニューバランスと、第一線で活躍しているグラフィックアーティストがコラボした「Graphics Artist Collection」。今回は、ビビッドな色使いとシンプルな線で描かれる作品が幅広い層から支持を得ているという、日本のアーティスト/イラストレーター、Face Oka氏のデザインが登場します。また、5月16日(金)にビームスT 原宿にて開催されるローンチイベントでは、「Face Oka for NB」が先行販売され、一足先にコラボアイテムがゲットできちゃう!また、来場者先着で缶バッジを製作できるワークショップ体験や、購入者特典としてシルクスクリーンアイテムがもらえるそうなので、気になる人は早めの来店がおすすめです。おしゃれなデザインでTシャツコーデがこなれちゃうFace Okaの特徴である、目と口のみで表現されたシンプルながらもポップなアートワークと、ニューバランスのタイムレスでクラシックなブランドイメージが融合した、ユニークなデザインが魅力的なアイテムがラインナップ。レディースでは、3型のTシャツ(各 税込5940円)がお目見えします。ショート丈や、かわいらしいピンクカラーのアイテムがあり、取り入れるだけでいつものTシャツコーデがこなれて見えるかも。メンズには、5型のTシャツ(各 税込5940円)が登場。ゆるっと大きめに着たい時や、好きなデザインがある人はこちらもチェックしてみて。バッグやキャップの小物も見逃せないTシャツのほかに、小物類としてトートバッグ(税込5940円)と6パネルキャップ(税込5500円)がラインナップ。カラーによってグラフィックデザインが異なるので、好みのほうをゲットして。Tシャツコーデに取り入れてみてFace Okaがデザインしたニューバランスのアイテムは、ピンクやブルーを取り入れたユニークでシュールなアートがおしゃれですよね。夏のおしゃれに必要不可欠なTシャツは、ぜひともゲットしてほしいところ。ビームスT 原宿で開催される、ローンチイベントにもぜひ参加してみてください!「Face Oka for NB」販売概要5月17日(土)発売:ニューバランスグランフロント大阪、ニューバランスららぽーと福岡、ニューバランス心斎橋、ニューバランス長崎スタジアムシティ、ニューバランス渋谷スクランブルスクエア※一部のアパレルのみ取り扱い同日10:00発売:ニューバランス公式オンラインストアLaunch Event at ビームスT 原宿日時:5月16日(金)19:00〜21:00場所:ビームスT 原宿住所:東京都渋谷区神宮前3-25-15 1F※FREE DRINK / FREE ENTRANCE※コレクションアイテムも19時から先行販売「Graphics Artist Collection」特集ページhttps://shop.newbalance.jp/参照元:株式会社ニューバランス ジャパン プレスリリース