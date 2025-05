オリジナル作品を活用した2つのグローバルイベントが登場！レジンエンターテインメント「ポップアップイベント」

レジンエンターテインメントは、2025年5月、自社オリジナル作品を活用した2つのポップアップストアイベントを日本国内にて開催します。

レジンエンターテインメント「ポップアップイベント」

【開催概要】

期間 : 2025年5月16日(金)〜5月25日(日)

場所 : 新宿マルイ アネックス 6F

営業時間: 11:00〜19:00(月〜金)/10:30〜19:00(土日祝)

今回のグローバルポップアップストアは、韓国ウェブトゥーン業界におけるグッズ企画・開発のリーディングカンパニーであるレジンエンターテインメントの企画力と専門性を体感できる機会です。

■根無しの木 POP-UP STORE in TOKYO

韓国にて大きな人気を集めているLAPO先生の最新作の単行本発売を記念し、グローバル作家展として開催される本イベントでは、本ポップアップストア限定のオリジナルグッズ販売や来場者向けイベントなどを予定しています。

■Bom Cinema town in アニメイトオンリーショップ&アニメイトカフェグラッテ

2024年に韓国で大盛況を博した『BOM CINEMA TOWN』イベントが、ついにアニメイトとの連携によりグローバル展開決定!

現在、BeLTOONにて独占連載中の韓国BOMTOONの代表作をシネマティックに表現した本イベントは、アニメイトオンリーショップおよびアニメイトカフェグラッテにて開催されます。

▼Bom Cinema town in アニメイトオンリーショップ

【開催概要】

会場・日程: ・アニメイト横浜ビブレ 2025年5月10日(土)〜5月25日(日)

・アニメイト梅田 2025年6月14日(土)〜6月22日(日)

Bom Cinema town in アニメイトオンリーショップ

▼Bom Cinema town in アニメイトカフェグラッテ

【開催概要】

期間 :2025年5月10日(土)〜6月22日(日)

開催店舗 :アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、渋谷、吉祥寺パルコ、

横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、梅田、岡山

販売アイテム:ラテ・クッキー

Bom Cinema town in アニメイトカフェグラッテ

最新の韓国ウェブトゥーントレンドと魅力的なグッズが体験できます☆

