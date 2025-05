電動自転車全モデルに史上最大級割引！ADO「ADOブランド月間」

「ADO(A Dece Oasis)」は、2025年5月6日(火)から5月31日(土)まで、「ADOブランド月間」を開催中です。

■ 期間 : 2025年5月6日(火)〜5月31日(土)

■ 対象 : ADO全電動自転車モデル

■ 特典 : 通常割引+@Press限定12,000円OFFクーポン

■ クーポンコード: @PressADO

「ADO(A Dece Oasis)」は、2025年5月6日(火)から5月31日(土)まで、「ADOブランド月間」を開催。

このキャンペーンでは、全モデルに対して史上最大級割引を実施するほか、@Press読者限定で特別クーポンも配布します。

■ ADOについて ― 都市生活をスマートに、快適に

ADO(A Dece Oasis)は、世界中で都市型ライフスタイルをサポートする電動自転車ブランドです。

高いデザイン性と最新技術を融合させ、通勤・通学、ショッピング、レジャーまで、日々の移動をより快適に、よりスタイリッシュに変える製品を開発しています。

耐久性、安全性、走行性能にこだわり、都市部だけでなく幅広いシーンに対応できるラインナップを展開しています。

■ 5月「ブランド月間」キャンペーン概要

5月6日(火)から5月31日(土)までの期間、ADOの電動自転車全モデルを対象に、史上最大級割引価格で提供します。

最新の人気モデルも含め、期間限定の特別価格で購入いただけるチャンスです。

さらに、@Press読者限定特典として、通常割引に加えてさらに12,000円オフとなる専用クーポンを用意されました。

【@Press限定特典】

クーポンコード:@PressADO

特典内容 :セール価格からさらに12,000円割引

利用方法 :公式オンラインストアのチェックアウト時に

クーポンコードを入力してください。

注意事項 :クーポンは使用条件があります。

