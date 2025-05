大阪の夏の野外音楽フェスティバル「ジャイガ」こと『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2025』の第4弾アーティストが、16日までに発表された。昨年は、舞洲スポーツアイランドで全58組が出演し、2日間で5万5000人を動員。今年は、舞台を吹田の万博記念公園に移し、7月19日・20日に開催される。DAY1に9組、DAY2に11組、計20組が追加。これで、2日間あわせて約60組のラインアップとなった。

■『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2025』日時:2025年7月19日(土)・20日(日)午前9時30分開場/11時開演会場:万博記念公園 ジャイガ特設会場(大阪府吹田市千里万博公園)【DAY1】 ※=第4弾発表秋山黄色 ※indigo la EndガガガSP川崎鷹也Crossfaithcoldrainjo0ji ※sumikaChilli Beans. ※トンボコープ ※日食なつこねぐせ。NELKEベリーグッドマンBialystocksビッケブランカFirst Love is Never Returned ※FUNKY MONKEY BΛBY'SPenthousePompadollS ※マルシィmuque ※yutori礼賛Laughing Hick ※reGretGirl ※緑黄色社会レトロリロンand more…!!【DAY2】 ※=第4弾発表Aoooimase ※AwichKroiConton Candy ※サバシスターGENERATIONSChevonSIRUPThis is LAST ※TOOBOE ※TRACK15 ※TeleなきごとNIKO NIKO TAN TAN ※PassCode ※B&ZAI ※Fear, and Loathing in Las VegasBLUE ENCOUNTフレデリック04 Limited SazabysMY FIRST STORYマカロニえんぴつMega Shinnosuke ※ヤバイTシャツ屋さんLANALavt ※RIP SLYMELET ME KNOW ※and more…!!