『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2025』第4弾発表　7・19出演アーティスト

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　大阪の夏の野外音楽フェスティバル「ジャイガ」こと『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2025』の第4弾アーティストが、16日までに発表された。

【写真多数】『ジャイガ』出演決定アーティスト…約60組アー写

　昨年は、舞洲スポーツアイランドで全58組が出演し、2日間で5万5000人を動員。今年は、舞台を吹田の万博記念公園に移し、7月19日・20日に開催される。

　DAY1に9組、DAY2に11組、計20組が追加。これで、2日間あわせて約60組のラインアップとなった。

■『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2025』
日時：2025年7月19日（土）・20日（日）午前9時30分開場／11時開演
会場：万博記念公園 ジャイガ特設会場（大阪府吹田市千里万博公園）

【DAY1】 ※＝第4弾発表
秋山黄色　※
indigo la End
ガガガSP
川崎鷹也
Crossfaith
coldrain
jo0ji　※
sumika
Chilli Beans.　※
トンボコープ　※
日食なつこ
ねぐせ。
NELKE
ベリーグッドマン
Bialystocks
ビッケブランカ
First Love is Never Returned　※
FUNKY MONKEY BΛBY'S
Penthouse
PompadollS　※
マルシィ
muque　※
yutori
礼賛
Laughing Hick　※
reGretGirl　※
緑黄色社会
レトロリロン
and more…!!

【DAY2】 ※＝第4弾発表
Aooo
imase　※
Awich
Kroi
Conton Candy　※
サバシスター
GENERATIONS
Chevon
SIRUP
This is LAST　※
TOOBOE　※
TRACK15　※
Tele
なきごと
NIKO NIKO TAN TAN　※
PassCode　※
B&ZAI　※
Fear, and Loathing in Las Vegas
BLUE ENCOUNT
フレデリック
04 Limited Sazabys
MY FIRST STORY
マカロニえんぴつ
Mega Shinnosuke　※
ヤバイTシャツ屋さん
LANA
Lavt　※
RIP SLYME
LET ME KNOW　※
and more…!!