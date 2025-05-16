「吹田の万博」の夏フェス『ジャイガ』第4弾発表 大幅追加で「B&ZAI」も…全60組近くに【一覧・日割り】
大阪の夏の野外音楽フェスティバル「ジャイガ」こと『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2025』の第4弾アーティストが、16日までに発表された。
【写真多数】『ジャイガ』出演決定アーティスト…約60組アー写
昨年は、舞洲スポーツアイランドで全58組が出演し、2日間で5万5000人を動員。今年は、舞台を吹田の万博記念公園に移し、7月19日・20日に開催される。
DAY1に9組、DAY2に11組、計20組が追加。これで、2日間あわせて約60組のラインアップとなった。
■『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2025』
日時：2025年7月19日（土）・20日（日）午前9時30分開場／11時開演
会場：万博記念公園 ジャイガ特設会場（大阪府吹田市千里万博公園）
【DAY1】 ※＝第4弾発表
秋山黄色 ※
indigo la End
ガガガSP
川崎鷹也
Crossfaith
coldrain
jo0ji ※
sumika
Chilli Beans. ※
トンボコープ ※
日食なつこ
ねぐせ。
NELKE
ベリーグッドマン
Bialystocks
ビッケブランカ
First Love is Never Returned ※
FUNKY MONKEY BΛBY'S
Penthouse
PompadollS ※
マルシィ
muque ※
yutori
礼賛
Laughing Hick ※
reGretGirl ※
緑黄色社会
レトロリロン
and more…!!
【DAY2】 ※＝第4弾発表
Aooo
imase ※
Awich
Kroi
Conton Candy ※
サバシスター
GENERATIONS
Chevon
SIRUP
This is LAST ※
TOOBOE ※
TRACK15 ※
Tele
なきごと
NIKO NIKO TAN TAN ※
PassCode ※
B&ZAI ※
Fear, and Loathing in Las Vegas
BLUE ENCOUNT
フレデリック
04 Limited Sazabys
MY FIRST STORY
マカロニえんぴつ
Mega Shinnosuke ※
ヤバイTシャツ屋さん
LANA
Lavt ※
RIP SLYME
LET ME KNOW ※
and more…!!
【写真多数】『ジャイガ』出演決定アーティスト…約60組アー写
昨年は、舞洲スポーツアイランドで全58組が出演し、2日間で5万5000人を動員。今年は、舞台を吹田の万博記念公園に移し、7月19日・20日に開催される。
DAY1に9組、DAY2に11組、計20組が追加。これで、2日間あわせて約60組のラインアップとなった。
日時：2025年7月19日（土）・20日（日）午前9時30分開場／11時開演
会場：万博記念公園 ジャイガ特設会場（大阪府吹田市千里万博公園）
【DAY1】 ※＝第4弾発表
秋山黄色 ※
indigo la End
ガガガSP
川崎鷹也
Crossfaith
coldrain
jo0ji ※
sumika
Chilli Beans. ※
トンボコープ ※
日食なつこ
ねぐせ。
NELKE
ベリーグッドマン
Bialystocks
ビッケブランカ
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Aooo
imase ※
Awich
Kroi
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TOOBOE ※
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