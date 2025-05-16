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¡Ú7⽉5⽇ ⽜¼ã¥ÎÉñÂæ¡ÛINKYMAP / ¤ª¤È¤Ü¤±¥Ó¡Á¥Ð¡Á / ¥«¥é¥¤¥É¥¹¥³¡¼¥× / KUZIRA / the ±ü⻭'s / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / RAINCOVER
¡Ú7⽉6⽇ ¸»⽒¥ÎÉñÂæ¡ÛELLEGARDEN / SiM / SHANK / 10-FEET / Dragon Ash / ¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¥·¥ó¥Ç¥ì¥é / BRAHMAN / WANIMA
¡Ú7⽉6⽇ ⽜¼ã¥ÎÉñÂæ¡ÛKOTORI / THE BAWDIES / SHADOWS / SKA FREAKS / STOMPIN' BIRD / NUBO / Brown Basket
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