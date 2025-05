5月16日 発生

Pokemon Trading Card Game Pocket

ポケモンは5月16日、「iPadOS 17.7.7」において、デジタルカードゲーム「Pokemon Trading Card Game Pocket」(ポケポケ)のアプリが正常に起動しない事象を確認しているとアナウンスした。

本問題は、Appleより配信されている「iPadOS 17.7.7」を適用したiPadを利用した場合に発生するとのこと。詳細については確認を進めているとしている。

なお、「iPadOS 17.7.7」に関連する問題はアニプレックスの「Fate/Grand Order」や、Cygamesの「プリンセスコネクト!Re:Dive」といったゲームアプリでも発生中。「ポケポケ」同様にアプリが正常に起動しないといった事象のほか、アプリ起動時の挙動が初回起動時のものになるなどの問題が発生しているようだ。

Fate/Grand Order

プリンセスコネクト!Re:Dive

