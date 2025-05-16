¡ÚÂ®Êó¡Û¡È°¼Á¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¡ÉÈ³Â§¶¯²½¡¡É÷±ÄË¡²þÀµ°Æ¤¬½°±¡Æâ³Õ°Ñ¤òÄÌ²á
°¼Á¤Ê¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ³Â§¤ò¶¯²½¤¹¤ëÉ÷±ÄË¡¤Î²þÀµ°Æ¤¬¡¢¤µ¤¤Û¤É½°µÄ±¡¤ÎÆâ³Õ°Ñ°÷²ñ¤ÇÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°¼Á¤Ê¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Û¥¹¥È¤¬½÷ÀµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â³Û¤Ê»ÙÊ§¤¤¤òÀÁµá¤·¡¢»ÙÊ§¤¤¤Î¤¿¤á¤ËÇä½Õ¤ò¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬Áê¼¡¤®¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É÷±ÄË¡¤Î²þÀµ°Æ¤Ç¤Ï¡¢¢§Îø°¦´¶¾ð¤Ë¾è¤¸¤¿½÷ÀµÒ¤Ø¤Î¹â³ÛÀÁµá¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¿§Îø±Ä¶È¡É¤ä¡¢ÉÔÅö¤ÊÇä³Ý¶â¤Î¼è¤êÎ©¤Æ¤â¶Ø»ß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¢§¹â³Û¤Ê»ÙÊ§¤¤¤Î¤¿¤á¤ËµÒ¤ò¶¼¤¹¤Ê¤É¤·¤ÆÇä½Õ¤äÀÉ÷Â¯Å¹¤Ê¤É¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤òµá¤á¤ë¹Ô°Ù¤ä¡¢¢§ÀÉ÷Â¯Å¹¤¬¥Û¥¹¥È¤Ê¤É¤«¤é½÷À¤Î¾Ò²ð¤ò¼õ¤±¤ë¸«ÊÖ¤ê¤ËÊó½·¤ò»ÙÊ§¤¦¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡×¤â¶Ø»ß¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ìµµö²Ä±Ä¶È¤·¤¿Å¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ³¶â³Û¤Î¾å¸Â¤Ï200Ëü±ß¤«¤é3²¯±ß¤ËÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
16Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿½°±¡¤ÎÆâ³Õ°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï²þÀµ°Æ¤ÎºÎ·è¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¡°Æ¤Ï¶á¤¯¡¢½°µÄ±¡¡¦ËÜ²ñµÄ¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¡¢À®Î©¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£