Waive、アルバム『RED ALBUM』より代表曲「HEART.」先行配信+日本武道館公演の一般先行受付開始
Waiveが5月28日、セルフカバーベストアルバム第2弾『RED ALBUM』をリリースする。同作品収録曲より代表曲「HEART. (2025再録ver.)」のサブスク先行配信がスタートとなった。
◆Waive 画像
数々の区切りとなるステージで最後を飾る曲として演奏されてきた「HEART.」は、Waiveとファンの想いを繋ぐ特別なナンバーだ。
また、2026年1月4日に開催される日本武道館公演＜LAST GIG.＞のオフィシャル先行受付は本日5月16日18時より。正真正銘のラストステージであり最初で最後の日本武道館単独公演のチケット一般先行第一弾となる。
■「HEART. (2025再録ver.)」先行配信
配信リンク：https://linkco.re/a9G2V5YD
■セルフカバーベストアルバム第2弾『RED ALBUM』
▶オンライン予約受付
https://anysee.jp/ec/item/cd-item/19607/
【初回生産限定盤】WVCD-20252
6,800円(税別) / 7,480円(税込)
・12曲入りCD
・スリーヴケース
・アクリルスタンド
・Mカード：HEART.〜Piano instrumental〜
【通常盤】WVCD-20251
3,200円(税別) / 3,520円(税込)
・12曲入りCD
▲初回生産限定盤
▲通常盤
▼CD収録曲
01. spanner
02. バニラ
03. わがままロミオ
04. Sad.
05. Lost in MUSIC.
06. PEACE?
07. ペーパードレスレディ
08. 君と微笑おう
09. あの花が咲く頃に
10. assorted lovephobia
11. 世界がすべて沈む 〜pain〜
12. HEART.
詳細：https://www.waivewaive.com/?p=8280
■＜Waive GIGS 2025「蒼紅一閃 -soukouissen-」＞
6月27日(金) 東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGE
6月28日(土) 神奈川・SUPERNOVA川崎 ※FC限定
7月05日(土) 愛知・名古屋 ElectricLadyLand
7月12日(土) 埼玉・HEAVEN'S ROCK さいたま新都心VJ-3
7月19日(土) 大阪・OSAKA MUSE ※FC限定
7月20日(日) 大阪・大阪BIGCAT
▼ファイナル追加公演
7月25日(金) 東京・恵比寿LIQUIDROOM
open18:15 / start19:00
●チケット
オールスタンディング \7,800 (税込・ドリンク代別)
（問）DISK GARAGE: https://info.diskgarage.com/
詳細：https://www.waivewaive.com/gigs#2025soukou
■＜Waive「LAST GIGS.」＞
open16:15 / start17:00 / 終演予定19:30
（問）ソーゴー大阪 06-6344-3326
9月14日(日) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO
open16:15 / start17:00 / 終演予定19:30
（問）サンデーフォーク名古屋 052-320-9100
9月20日(土) 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3
open16:30 / start17:00 / 終演予定19:30
（問）DISK GARAGE https://www.diskgarage.com/form/info
9月23日(火/祝) 宮城・仙台darwin
open16:30 / start17:00 / 終演予定19:30
（問）EDWARD LIVE 022-266-7555
9月28日(日) 千葉・柏PALOOZA
open16:30 / start17:00 / 終演予定19:30
（問）DISK GARAGE https://www.diskgarage.com/form/info
10月4日(土) 福岡・BEAT STATION
open16:30 / start17:00 / 終演予定19:30
（問）BEA 092-712-4221
10月5日(日) 兵庫・神戸VARIT.
open16:30 / start17:00 / 終演予定19:30
（問）ソーゴー大阪 06-6344-3326
▼チケット
オールスタンディング \7,800 (税込・ドリンク代別)
詳細：https://www.waivewaive.com/gigs#2025LASTGIGS
■最終公演＜Waive「LAST GIG.」＞
open16:00 / start17:00
▼チケット
【オフィシャル先行受付】
受付期間：5/16(金)18:00〜6/2(月) 23:59
https://w.pia.jp/t/waive-lastgig260104/
詳細：https://www.waivewaive.com/gigs#20260104
関連リンク
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