ネーションズリーグ(VNL)2025に臨む男子日本代表のメンバーが、大会を主催する『Volleyball World』の公式サイトで発表されている。

新たにロラン・ティリ監督が就任した男子日本代表。4月には登録メンバー43人が発表され、その後セッターの山本龍が追加登録。合計44人が登録されていた。

VNL2025の登録メンバーは30名。西田有志、髙橋藍、石川祐希ら主力が入った一方、関田誠大や髙橋健太郎は選外に。また、ビーチバレーボールとの二刀流が注目される水町泰杜もメンバー外となった。

VNL2024では初の銀メダルを獲得した男子日本代表。ティリ新体制で臨む初陣に注目が集まる。

■ネーションズリーグ2025 男子日本代表メンバー30名

1.西田有志／OP

2.小野寺太志／MB

3.深津英臣／S

4.宮浦健人／OP

5.大塚達宣／OH

6.山内晶大／MB

7.新井雄大／OH

9.大宅真樹／S

11.富田将馬／OH

12.髙橋藍／OH

13.小川智大／L

14.石川祐希／OH

15.甲斐優斗／OH

16.村山豪／MB

17.西本圭吾／MB

18.西山大翔／OP

20.山本智大／L

21.永露元稀／S

22.藤中颯志／L

23.エバデダン・ラリー／MB

24.高橋慶帆／OP

25.下川諒／S

26.山崎彰都／OH

29.三輪大将／MB

30.西川馨太郎／MB

31.今橋祐希／S

32.佐藤駿一郎／MB

33.髙木啓士郎／L

34.後藤陸翔／OH

38.山田大貴／OH