ディズニーストア、「トイ・ストーリー」新グッズを5月20日発売！ カラフルなアイテムがラインナップ
【ディズニーストア：TOY STORY CONFECTIONERY】 5月20日より順次発売予定
(C) Disney/Pixar
ウォルト・ディズニー・ジャパンは、「トイ・ストーリー」をモチーフにした新コレクション「TOY STORY CONFECTIONERY」を5月20日より順次発売する。
本コレクションでは、“海外のお菓子売り場”をテーマにしたアイテムを展開。ビタミンカラーのポーチ、リドル・グリーン・メン／エイリアンのジャラジャラキーチェーン、カードホルダーと巾着のシークレットコレクションなど、ポップでカラフルな色合いのアイテムが多数ラインナップされている。
「TOY STORY CONFECTIONERY」はディズニーフラッグシップ東京やディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアにて5月20日より順次発売される。【シークレットカードホルダー（全6種）】
価格：各900円【シークレット巾着（全6種）】
価格：各700円【ポーチ ストラップ付き】
価格：2,800円【レジャーシート ポーチ入り】
価格：2,200円【キーホルダー・キーチェーン ジャラジャラ】
価格：2,000円【エコバッグ ポーチ入り】
価格：2,200円【ポップコーン アソート】
価格：1,600円
キャンディチョコ
キャンディコーラ
キャンディレモン
キャンディバニラ
キャンディストロベリー
(C) Disney/Pixar