「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は池袋駅からすぐの場所にオープンした「むかん」の新店。牡蠣のうまみあふれる一杯を楽しめます。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

むかん 池袋(東京・池袋)

牡蠣塩ラーメン 写真:お店から

2025年3月、池袋駅から徒歩5分ほどの場所に、広島県産牡蠣を使用したラーメンを提供する「むかん 池袋」がオープンしました。「むかん」はときわ台にあった名店で、焼津に移転している「Soupmen」の創始者・小松崎氏が始めたブランド。現在休業中の中野坂上店は「食べログ ラーメン TOKYO 百名店」に選出されたこともあります。

アクセスの良い立地 出典:はためーるさん

今回の新店は、メガステーションである池袋でおいしいラーメンを届けたいと思い、出店を決意。池袋駅40番出口直結の屋上アウトドアBBQなどのテナントが入る商業施設「楽園タウン池袋」の1階に縁があり、決め手になったそう。コンパクトな店内にはまっすぐなカウンターがあり、客席は9席です。同店で腕を振るう店長は札幌市出身、むかんの斬新なラーメンに衝撃を受けて日々勉強中なのだとか。

牡蠣塩ラーメン 写真:お店から

メニューは現在「牡蠣塩ラーメン」800円を主軸に提供。広島県産の牡蠣を100%使用した濃厚なスープは、牡蠣のうまみがダイレクトに感じられます。コクのある繊細な味わいで、パツパツとした歯切れの良い三河屋製麺のストレート細麺がよく絡みます。途中から牡蠣のアヒージョペーストを徐々にスープに溶かして、味の変化を楽しめるのもうれしいです。また、卓上には山椒や辛子高菜など調味料が用意されているので、お好みでさらなる味変も可能。

特製牡蠣塩ラーメン 出典:shin_tokyoさん

おすすめは「特製牡蠣塩ラーメン」1,200円で、大判の豚肩ロース3枚にたっぷりの青ネギ、こだわりのトロトロな味玉も入って満足度の高い一杯。豚肩ロースはしっとりとした食感で、肉のうまみが凝縮しています。

釜揚げシラス丼 出典:ふみゅ666さん

ご飯ものの「釜揚げシラス丼」350円は、ラーメン店ではなかなか珍しいメニュー。シラスがたっぷりのっていて、牡蠣塩ラーメンと一緒に食べれば海の恵み同士で相性抜群です。

ランチセット 写真:お店から

また、平日のランチタイム限定で、「牡蠣塩ラーメン」+「まかない飯」の「ランチセット」1,050円を用意。「まかない飯」は、「釜揚げしらす丼」と「ミニチャーシュー丼」のハーフ&ハーフで、満足度の高いセットです。今後は「豚骨背脂ラーメン」800円も提供予定とのことで、そちらも楽しみですね。

駅から近い立地で、ハイクオリティーな一杯をリーズナブルに堪能できる「むかん 池袋」。提供時間が短く回転は早いですが、ランチタイムには行列ができるので、訪問の際は時間に余裕を持ってお出かけください。

食べログレビュアーのコメント

牡蠣塩ラーメン 出典:ち ゃ り ん こさん

『むかんらしい牡蠣スープは

旨味たっぷりな美味しさから

牡蠣のアヒージョでより

旨味と牡蠣らしさを増し

岩海苔で少し磯の感じを増す。

低加水な中細細麺はコシを残し

牡蠣スープとのバランスはいい感じで

低温調理のチャーシューも美味しい。

スープマンより各店舗で少し変わる

小松崎さんの牡蠣らーめんを

いただいているが、今回は

中野坂上のライトバージョンな印象で

この価格帯では群を抜く美味しさ』(ち ゃ り ん こさん)

味玉牡蠣塩ラーメン 出典:亜喜丸さん

『味玉牡蠣塩ラーメン」をポチって着席&食券提出。

そこから2分ちょっという速さで配膳。

素晴らしいオペレーション♪

ではイタダキマスー!

《スープ》

牡蠣の旨味エキスがたっぷりと出てますねぇ♪

そして塩加減は強めですがしょっぱすぎはしない塩梅に整えられています。

ここに牡蠣アヒージョが加わると更に牡蠣感&まろやかさUP!

牡蠣の魅力に溢れたスープに仕上がってますわ♪

《麺》

やや加水率低めの細ストレート麺です。

スルスルっと入ってきてコシはパツっと歯切れよく。

スッキリした小麦の風味もいいですね。

牡蠣スープとも違和感なくマッチしてます♪』(亜喜丸さん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆むかん 池袋 住所 : 東京都 豊島区南 池袋 1-24-5TEL : 不明の為情報お待ちしております

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

文:佐藤明日香

The post 人気ラーメン店「むかん」が 池袋 にオープン! 牡蠣のうまみあふれる一杯を召し上がれ(東京・ 池袋 ) first appeared on 食べログ マガジン.