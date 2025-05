ルームウェアブランド「SNIDEL HOME」(以下、スナイデル ホーム)とサンリオの人気キャラクター「マイメロディ」が初めてコラボレーションした全15種の商品が、5月15日(木)から全国直営店とオフィシャルオンラインストア、USAGI ONLINEにて発売中。人気につき、すでに再入荷待ちの商品もある。

「SNIDEL HOME」と「マイメロディ」の初コラボ商品を、5月15日からオンラインストアとUSAGI ONLINEにて発売

50周年を迎えた「マイメロディ」とスナイデル ホームの初コラボ商品は、アップルグリーンや赤いずきんのレトロ感を足したマイメロディと、ベビーピンクの友達のマイスウィートピアノ、スナイデル ホームオリジナルのギンガムチェックが合わさったデザインとなっている。

マイメロディとマイスウィートピアノをモチーフにした、カラフルで涼しい接触冷感の総柄パジャマシリーズ「総柄開襟シャツ」(8580円)や「総柄ショートパンツ」(7040円)、「総柄ロングパンツ」(8580円)は、レーヨンのとろみある肌触りのパイピング入りで袖口にフリルをあしらったデザインとなっている。

「総柄開襟シャツ」(8580円)(C) '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660334

「総柄開襟シャツ」(8580円)5 (C)_25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660334

キャラクターを大きく描いたジャガードの半袖「ニットプルオーバー」(8580円)は、左袖にロゴ刺繍が入っており、アイボリー、ミント、ベビーピンクの3色で展開。ギンガムチェック柄ジャガード「ニットショートパンツ」(7260円)は、フロントの左裾にキャラクターの名前ロゴ、右裾にリボン、後ろポケットにはキャラクターの刺繍が入っている。

「ニットプルオーバー」(8580円)(C) '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660334

「ニットプルオーバー」(8580円)(C) '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660334

胸元にロゴとリボンの刺繍をあしらったVネックの「ニットカーディガン」(9900円)は、マイメロディやねずみのフラットくん、いちごなどがボタンのモチーフになっている。ヘンリーネックのプルオーバーと、ランニングショーツ風のショートパンツの「SETUP」(1万2100円)もある。



カラフルな接触冷感のレーヨン「Tシャツ」(5940円)は、キャラクターの顔といちごや蝶々などがモチーフとなっている。カラーごとに柄が異なるジャガードの「ブランケット」(8140円)は、上下にフリルがついている。

「ニットカーディガン」(9900円)(C) '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660334

「SETUP」(1万2100円)(C) '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660334

「Tシャツ」(5940円)(C) '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660334

「ブランケット」(8140円)(C) '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660334

ラメ入りの「ヘアクリップ」(3960円)、ニット地のリボン型「ヘアターバン」(4400円)、ギンガムチェックの「ニットスリッパ」(5940円)は、かかとにブランドロゴの刺繍が入っている。ニットのマイメロディとマイスウィートピアノの「ぬいぐるみチャーム」(5500円)、ボリューミーなニット地の「ポーチ」(4950円)も登場している。

「ヘアクリップ」(3960円)(C) '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660334

「ヘアターバン」(4400円)(C) '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660334

「ニットスリッパ」(5940円)(C) '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660334

「ぬいぐるみチャーム」(5500円)(C) '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660334

爽やかなライトブルーのトップスにキャラクターを仲良くあしらった半袖プルオーバーと、左裾にリボンの刺繍をあしらったショートパンツの「ニットSETUP」(1万5840円)は、USAGI ONLINEと一部直営店舗の限定アイテムとなっている。

「ニットSETUP」(1万5840円)(C) '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660334

「ニットSETUP」(1万5840円)(C) '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660334

「スナイデル ホーム」と「マイメロディ」がコラボレーションした全15種の商品は、5月15日(木)から全国店舗、正午12時よりスナイデルホーム公式オンラインストア、USAGI ONLINE、ZOZOTOWN、楽天で販売中。なお、価格は全て税込み。



(C)'25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660334