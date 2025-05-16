【「ちいかわマーケット」5月16日新製品】 5月16日11時 発売

「ちいかわ」の公式グッズショップ「ちいかわマーケット」にて、キーホルダーや完全ワイヤレスイヤホンが5月16日11時に発売された。

今回は、「ちいかわ ダイカットうちわ（4種）」（各418円）に「ちいかわ フィギュアキーホルダー（3種）」（各880円）、「ちいかわ フライトタグ（2種）（各880円）」と「ちいかわ 完全ワイヤレスイヤホン（5種）」（各5,478円）の全14点が新たに発売となった。

□ちいかわマーケット5月16日新着商品

【「ちいかわ ダイカットうちわ（4種）」（各418円）】

ちいかわ ダイカットうちわ（ちいかわ4）

ちいかわ ダイカットうちわ（ハチワレ4）

ちいかわ ダイカットうちわ（うさぎ4）

ちいかわ ダイカットうちわ（モモンガ3）

【「ちいかわ フィギュアキーホルダー（3種）」（各880円）】

ちいかわ フィギュアキーホルダー（ちいかわ2）

ちいかわ フィギュアキーホルダー（ハチワレ2）

ちいかわ フィギュアキーホルダー（うさぎ2）

【「ちいかわ フライトタグ（2種）（各880円）」】

ちいかわ フライトタグ（古本屋）

ちいかわ フライトタグ（あのこ）

【「ちいかわ 完全ワイヤレスイヤホン（5種）」（各5,478円）】

ちいかわ 完全ワイヤレスステレオイヤホン（ちいかわ）

ちいかわ 完全ワイヤレスステレオイヤホン（ハチワレ）

ちいかわ 完全ワイヤレスステレオイヤホン（うさぎ）

ちいかわ 完全ワイヤレスステレオイヤホン（モモンガ）

ちいかわ 完全ワイヤレスステレオイヤホン（古本屋）

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