タワーレコードのアイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」VOL.313に、今年デビュー40周年を迎える浅香唯が初登場する。今回の企画は、6月18日にリリースされるアニバーサリーアルバム『Yui Selection 40 Years Four Seasons PLAYLIST』の発売を記念したもの。同作は、1985年のデビュー曲「夏少女」から新曲「1985 〜memories for you」まで、四季をテーマに本人がセレクトした楽曲により構成されており、まさしく40年の軌跡をたどる一作となっている。

完全生産限定盤は、6枚の代表的シングルジャケットを使用した7インチピクチャーレコード3枚(計12曲)とアクリルスタンド2体が同梱された豪華BOX仕様。一方、通常盤はCDのみの構成となる。タワーレコードでは同作の発売に合わせ、全国14店舗にて『Yui Selection 40 Years Four Seasons PLAYLIST』を購入した人を対象に、「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボビジュアルを使用したB2サイズポスターを数量限定・先着で配布する。また、タワーレコードオンラインでの購入者には、同ビジュアルを用いたスマホサイズステッカーをプレゼント。いずれも予約者優先、なくなり次第終了となる。特典対象店舗は、札幌パルコ店、仙台パルコ店、新宿店、横浜ビブレ店、新潟店、静岡店、名古屋パルコ店、梅田NU茶屋町店、京都店、神戸店、広島店、高松丸亀町店、福岡パルコ店、那覇店の14店舗。タワーレコードオンラインではステッカーが対象となる。浅香は1985年に「夏少女」で歌手デビュー。翌86年にはドラマ『スケバン刑事III 少女忍法帖伝奇』で主演を務め、以降も「C-Girl」「セシル」など数々のヒット曲を世に送り出してきた。現在も音楽活動にとどまらず、俳優や舞台、麻雀プロなど多方面で活躍している。