◆MONSTA X、6年ぶり日本公演開催決定

【モデルプレス=2025/05/16】2025年にデビュー10周年を迎えるMONSTA Xが、8月27日、28日に「2025 MONSTA X “CONNECT X”」をぴあアリーナMM(横浜)で開催することが決定した。MONSTA X完全体での日本コンサートは、2019年に開催された「2019 MONSTA X WORLD TOUR 'WE ARE HERE' IN JAPAN」以来で約6年ぶりとなる。

◆「2025 MONSTA X “CONNECT X”」公演情報

公演に先立って、5月14日(水)にはMONSTA X JAPAN OFFICIAL FANCLUB 「MONBEBE JAPAN」が開設されている。(modelpress編集部)8月27日(水)ぴあアリーナMM17:30開場/18:30開演8月28日(木)ぴあアリーナMM17:30開場/18:30開演【Not Sponsored 記事】