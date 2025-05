テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』が、きょう16日午後9時から放送される。XG、&TEAM、CUTIE STREET、郷ひろみ、Jairo(YAMORI、John-T※オープニングアクト)、SUPER BEAVER、STUTS、20th Century、Number_iが出演する。&TEAMは『Mステ』初出演で今年4月23日にCDリリースされた3rd SINGLE「Go in Blind (月狼)」とBTSの名曲「Dynamite」のカバーを披露する。「Go in Blind (月狼)」のパフォーマンスについてFUMAは「目を隠す振り付けがポイントです。手で目を隠すのはもちろん、目隠しを使って、曲の途中でメンバー全員が目を隠して踊る振り付けに注目してほしいです」とコメント。TAKIは「僕たちの曲中に初めてダンスブレイクも入っているのでそこに注目して欲しいです。繊細かつダイナミックなパフォーマンスが特に特徴的だと思います」と語った。

そして「Dynamite」についてはHARUAが「僕たち&TEAMの1人1人の魅力がたくさん詰まったパフォーマンスに注目してほしいです。メンバーそれぞれのパートでのジェスチャーだったり、表情だったり、個性がたくさん詰まっているので、『Go in Blind (月狼)』との違いも含めて楽しんでもらえたらうれしいです」と呼びかけた。郷ひろみは「GOLDFINGER '99」を、ヒューマンビートボックス世界大会「GBB(Grand Beatbox Battle )」2025の世界チャンピオン=Jairo (YAMORI /John-T)とコラボパフォーマンスするほか、70歳のメモリアルイヤーに放つ通算111枚目の最新シングル「最強無敵のDong Dong Dong!」をテレビ初披露する。郷は「ヒューマンビートボックスとコラボするのは初めての試みなのでどんな感じになるか僕自身も楽しみです」といい「『最強無敵のDong Dong Dong!』は思わず踊りたくなるダンスナンバーです。“ドンドンダンス”にも注目してください」とコメントを寄せた。世界35都市(18の国と地域)で47公演を行うワールド・ツアー「XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”」を終えたばかりのXGが登場。ワールド・ツアーでファンと一緒に過ごした貴重な瞬間を盛り込んだ最新曲「MILLION PLACES」をテレビ初披露する。ほかにも、20th Centuryは17年ぶりとなるCDシングルで井ノ原快彦主演ドラマ『特捜9 final season』の主題歌でもある「ネバギバ 〜Never Give Up!〜」、Number_iは岸優太プロデュース、配信初日にNumber_i最高となる160万回ストリーミングを記録した「GOD_i」をパフォーマンスする。CUTIE STREETはTikTok総再生回数50億回を突破したデビュー曲「かわいいだけじゃだめですか?」と、7日に配信リリースの「キューにストップできません!」をテレビ初披露。SUPER BEAVERは映画主題歌の「まなざし」をテレビ初披露。STUTSは話題のCMソング「99 Steps (feat. Kohjiya, Hana Hope)」をパフォーマンス。『Mステ』初登場となるJairo(YAMORI /John-T)のSPオープニングアクトにも注目だ。【出演者&歌唱曲一覧】XG「MILLION PLACES」&TEAM「Go in Blind(月狼)」「Dynamite」(BTSの名曲をカバー)CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか?」「キューにストップできません!」郷ひろみ「GOLDFINGER'99」「最強無敵のDong Dong Dong!」Jairo MステSPオープニングアクトSUPER BEAVER「まなざし」STUTS「99 Steps(feat. Kohjiya, Hana Hope)」20th Century「ネバギバ 〜Never Give Up!〜」Number_i「GOD_i」