MONSTA Xが、デビュー10周年を迎える今年の8月27日、28日に『2025 MONSTA X “CONNECT X”』を横浜 ぴあアリーナMMで開催する。

(関連:【画像あり】MONSTA X、約6年ぶりの日本公演『2025 MONSTA X “CONNECT X”』フライヤー)

MONSTA X完全体での日本コンサートは、2019年に開催された『2019 MONSTA X WORLD TOUR 'WE ARE HERE' IN JAPAN』以来、約6年ぶり。さらに、公演に先立って、5月14日より日本オフィシャルファンクラブ『MONBEBE JAPAN』が開設されている。

なお、チケットのファンクラブ最速先行受付は5月23日18時よりスタートする。

(文=リアルサウンド編集部)