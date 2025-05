ファミリーレストラン「デニーズ」に、抹茶やマンゴーを使ったデザートメニューが登場。

和スイーツ派も南国気分派も大満足なデザートが、初夏の訪れを感じさせてくれます!

デニーズ「抹茶/マンゴーデザート」

販売開始:2025年5月21日(水)

デニーズに「抹茶デザート」と「マンゴーでザート」が期間限定で登場。

素材の風味を最大限に活かし、デニーズ店舗の約200店舗にて「抹茶デザート」、そのほか約100店舗にて「マンゴーデザート」が販売されます☆

2025年、初夏の訪れを感じさせる素材としてデニーズが着目したのは、高い人気を誇る「抹茶」とトロピカルな味わいを楽しめる「マンゴー」

「抹茶デザート」は「抹茶白玉のザ・サンデー」をはじめ、全3品が展開されます。

「マンゴーデザート」は「フレッシュマンゴーのザ・サンデー」をはじめ、「マンゴーフレッシュ」など全5品を販売。

段々と気温が上昇し、夏日も増える季節にピッタリな「抹茶デザート」や「マンゴーデザート」が楽しめます!

抹茶白玉のザ・サンデー〜京都府産宇治抹茶使用

価格:1,474円(税込)

抹茶好きにはたまらない、どこから食べても抹茶づくしのザ・サンデー。

石臼挽きの京都府産宇治抹茶を使用したゼリーやアイスをはじめ、クリームやソースなど、多彩な素材が盛り合わせてあります。

もっちりした白玉や上品な甘さのゆであずきは、抹茶の風味と相性抜群。

マスカルポーネクリームやミルクジェラートをプラスして、まろやかで洗練された味わいです。

最初の一口から食後に広がる余韻まで、抹茶の奥深い魅力を存分に堪能できます☆

抹茶白玉ミニパルフェ

価格:693円(税込)

生クリームのコクとまろやかさを加えた、こだわりの抹茶アイスを盛り付けた「抹茶白玉ミニパルフェ」

宇治抹茶の葛まんじゅうや白玉、ゆであずきに黒蜜といった和の素材のほか、ミルクジェラートも加えられています。

和と洋のコラボレーションの締めくくりは、美しい深緑色の宇治抹茶クリーム。

抹茶本来の香りとほろ苦さが、おいしい余韻を残します!

抹茶のちょこっとパルフェ

価格:495円(税込)

抹茶の色合いもあざやかな、上品な味わいを楽しめる「抹茶のちょこっとパルフェ」

宇治抹茶を使用したゼリーやクリームに、バニラアイスやミルクジェラートなどを組み合わせて、和洋折衷のデザートに仕立てられています。

ゆであずきやザクザク食感のグラノーラも、味わいのアクセント。

食べ進めるごとに、抹茶の風味と心地よいほろ苦さが広がります☆

お手頃サイズなので、食後のデザートや少しだけ甘いものを食べたいときにぴったりです。

フレッシュマンゴーのザ・サンデー

価格:2,134円(税込)

南国の太陽に育まれた、みずみずしいマンゴーを味わえる「フレッシュマンゴーのザ・サンデー」

フレッシュなメキシコマンゴーをはじめ濃厚なマンゴープリンや口どけのよいクリーム、爽やかなソルベなど、マンゴーづくしのデザートです!

すっきりとした甘さのレモンチーズクリームが、トロピカルな風味にまろやかなコクをプラス。

ナタデココやグラノーラの食感も、軽やかなアクセントになっています。

最後の一口まで、マンゴーをたっぷり味わえる、贅沢なメニューです☆

フレッシュマンゴーのパルフェ

価格:869円(税込)

マンゴーがトップを彩る、トロピカルな雰囲気のパルフェ。

太陽をたっぷり浴びたメキシコマンゴーは、とろけるようになめらかな果肉と、甘みと酸味の絶妙なバランスが魅力です。

ほかにも濃厚なマンゴープリンやひんやりソルベ、まろやかなクリームにフルーティーなソースと、マンゴーを使った素材をふんだんに使用。

爽やかな風味が口いっぱいに広がる、初夏にぴったりなデザートです!

マンゴーのちょこっとパルフェ

価格:649円(税込)

フレッシュなマンゴーを使ったパルフェが、お手頃サイズで楽しめるデザート。

みずみずしいメキシコマンゴーと濃厚なマンゴープリン、ムースのような口どけのクリームや風味豊かなソースなど、マンゴーを使った素材をバランスよく盛り合わせてあります。

食後やティータイム、お子さんのデザートなど、スイーツをちょっとだけ食べたいときにぴったり。

気軽にちょこっと味わえる、お求めやすい価格もポイントです☆

マンゴーフレッシュ

価格:869円(税込)

フレッシュなマンゴーを、贅沢なドリンクに仕立てた「マンゴーフレッシュ」

デニーズでは、果肉がなめらかで甘みと酸味のバランスが良い、メキシコマンゴーが使用されています。

食べ頃のマンゴーを使い、オーダーが入ってからお店でミキシングするので、作りたての味わいが楽しめるドリンク。

華やかな香りと爽やかな甘さが、口いっぱいに広がります!

メキシコマンゴー

価格:979円(税込)

「メキシコマンゴー」は、みずみずしいマンゴーの果実をストレートに味わう一皿。

とろけるようになめらかな果肉に、バランスのよい甘みと酸味が特徴です。

デニーズでは徹底した熟度管理を行い、いつ来ても食べ頃状態で提供されます。

好みでレモンをしぼって味わうこともできます。

和スイーツ派も南国気分派も大満足な、初夏のデザートメニューが期間限定で登場。

デニーズの「抹茶/マンゴーデザート」は、2025年5月21日より期間限定で販売です☆

2025年は宇治抹茶といちご!デニーズ「純氷かき氷」 2025年は宇治抹茶といちご!デニーズ「純氷かき氷」 続きを見る

※画像はイメージです

※掲載メニューやサービスは、予告なく変更、終了する場合がありす

※店舗により使用している食器や、メニューの仕立てが写真と異なる場合があります

※一部販売していない時間帯があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 和スイーツ派も南国気分派も大満足!デニーズ「抹茶/マンゴーデザート」 appeared first on Dtimes.