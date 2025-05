【第63回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日:5月14・15日 小中高校生招待日:5月16日 一般公開日:5月17・18日 会場:ツインメッセ静岡(静岡市駿河区曲金3丁目1-10) 入場料:無料 ※入場には事前登録が必要

5月14日より開催されているイベント「第63回 静岡ホビーショー」にて、コトブキヤブースで展示されているプラモデル「アーマードコア スティールヘイズ」を動画で紹介。

ゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」に登場するV.IVラスティの機体「スティールヘイズ」をプラモデル化したもの。ゲーム内の軽量二脚の繊細で濃密な造形が再現され、エッジの利いたデザインも再現されている。

また、2025年夏に予約情報解禁を予定している。

【コトブキヤ、アーマード・コア新規プラモデルシリーズ第1弾「スティールヘイズ」を展示】

(C) KOTOBUKIYA

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.