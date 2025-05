かわいすぎるレアグッズは絶対ほしい！「ひつじのショーン展 with ウォレスとグルミット」の見どころをレポ

2025年でキャラクター誕生30周年を迎える、イギリス発クレイ・アニメーション「 ひつじのショーン 」。それを記念して、東京・渋谷の東京アニメセンターにて、「ひつじのショーン展 with ウォレスとグルミット」が5月16日(金)〜6月29日(日)の期間で開催されます。日本初公開の展示物や、会場限定のオリジナルグッズにも注目ですよ!渋谷で「ひつじのショーン展 with ウォレスとグルミット」が開催

映画『ウォレスとグルミット 危機一髪!』で、ウォレスの忠犬グルミットが見つけたやせっぽちの“ひつじ”。ウォレスに“ショーン”と名づけられ、今では世界170カ国で愛されています。会場では、実際に撮影で使われたコンセプトアートやジオラマ、世界初公開の特別展示が楽しめちゃう。約260点も展示されているというから、大満足できること間違いなしです!本展は、2022年より全国を巡回していた「ひつじのショーン展」が、パワーアップして開催されるもの。「ウォレスとグルミット」シリーズから貴重な資料や、日本初お披露目となる展示物が多数お目見えしています。過去の展示に足を運んだという人でも、新鮮な気持ちで楽しめるはず。なぜ言葉を話さないショーンが、これほど世界で人気を集めているのか、その理由を知ることができそうです!押さえておきたい見どころは?日本初公開の展示やミニチュア作品は必見本展は大きく、「ウォレスとグルミット」と「ひつじのショーン」の2パートで構成。会場に入ると、「ウォレスとグルミット」の展示から始まります。特にレアなのが、ショーンのスクリーン・デビュー作『ウォレスとグルミット 危機一髪!』の撮影に使われたセット。濡れ衣を着せられ、監獄に入ってしまったグルミットが再現されています。30年前、実際に使われたセットが見られるなんてとっても貴重ですよね。よく見てみると、窓からショーンがのぞいているみたい…?展示をジオラマをいろいろな角度から見てみると、ちょっとした遊び心に気づけるかもしれません。第78回英国アカデミー賞(BAFTA)アニメ映画賞を受賞した、『ウォレスとグルミット 仕返しなんてコワくない!』の印象的なシーンに登場した展示物も登場。日本で初お披露目となる展示は必見です!さらに、世界初展示となるコンテンツも。2025年公開予定の最新テレビシリーズ7の本編に登場するシーンを再現した、レアなセットが世界で初めてお披露目されています。日本では未公開の作品のため、一体これがどんなシーンなのか、想像を膨らませながら楽しみましょう。前回の「ひつじのショーン展」に続き、ミニチュア写真家・見立て作家の田中達也さんとのコラボレーション作品がお目見え。「おすしのショーン」といった、お寿司のネタを背負ったユニークな作品のほか…今回初お披露目となる、ゴルフボールや野球ボールを用いた「ボールとショーン」が展示されています。最後のエリアに用意されたフォトスポットでは、記念撮影を忘れずに!実際に椅子に腰掛け、新聞やコーヒーカップなどの小道具も触ってOKです。ひつじのショーンに足をかけ、写真を撮ることも可能ですよ。即完売の予感も…会場で販売されるグッズは要チェック!展覧会と併せてチェックしたいのが、グッズ展開。ショーンをはじめ、「ウォレスとグルミット」関連のグッズが多数ラインナップしています。写真上の「座れるひつじのショーン」(税込8800円)は、入荷するたびすぐに売り切れるという人気商品。本展でも即完売する可能性があるので、早めのチェックが良さそうです。韓国を中心に人気を集めている、グルミットのキーチェーンも展開。「ウォレスとグルミット リングカラビナぬいぐるみマスコット グルミット」(税込1760円)や「ウォレスとグルミット リングカラビナぬいぐるみマスコット パイロット」(税込1980円)など、争奪戦になる予感です…!本展に合わせて登場するグッズは、メインビジュアルの水色のパッケージが目印。ここでしか買えないグッズは、ぜひゲットしておきたいところですね。生誕30周年を記念した、特別デザインのグッズもチェックしておきましょう!そして、田中達也さんによる30周年を記念した完全新作のアイテムも展開。気になる方は、ぜひ東京アニメセンターに足を運んでみてくださいね!キャラクター誕生30周年記念 ひつじのショーン展 with ウォレスとグルミット場所:東京アニメセンター(東京都渋谷区神南1丁目21-3 渋谷MODI 2F)期間:2025年5月16日(金)〜6月29日(日)時間:11:00〜19:00 ※施設点検日・展示入替日などで休館の場合あり料金:前売り一般 税込1000円/図録付きチケット 税込2500円/当日券 税込1200円公式サイト:https://www.aardman-jp.com/shaun/shaunten30/©&TM AARDMAN ANIMATIONS LTD 2025. ALL RIGHTS RESERVED.©&™ Aardman Animations Limited / Wallace & Gromit Limited 2025. All Rights Reserved.