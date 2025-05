【Amazon:Xbox プリペイドカード×原神 期間限定キャンペーン】 対象購入期間:5月16日~6月20日

Amazonにて「Xbox プリペイドカード」を購入すると、オープンワールドRPG「原神」の特典アイテムを入手できるキャンペーンが開催されている。購入対象期間は6月20日まで。

本キャンペーンでは、Amazonにて「Xbox プリペイドカード 5,000円 デジタルコード」を購入すると、「原神」にてモラ×30,000、大英雄の経験×3、祈聖のオイル×10を入手できるコードがもらえる。通常よりお得にプリペイドカードを購入できる機会となっている。

対象商品は「Xbox プリペイドカード 5,000円 デジタルコード」のみで、他の金額券種との組み合わせて5,000円を超えても特典コードは入手できない。なお、特典コードは在庫限りで、予告なく期限前に終了する場合がある。

対象商品は「Xbox プリペイドカード 5,000円 デジタルコード」のみ

(C) COGNOSPHERE. All Rights Reserved.

(C) Microsoft 2025