メッシやラウタロなどアルゼンチン代表候補28名が発表！ すでにW杯出場決定、首位通過を目指す【2026年W杯南米予選】
アルゼンチンサッカー協会(AFA)は15日、2026年北中米ワールドカップ(W杯)の南米予選に臨むアルゼンチン代表候補メンバー28名を発表した。
南米予選の14試合を終えて首位を独走しているアルゼンチン。6月には5日にチリ代表とアウェイで、10日にはホームでコロンビア代表と対戦する。
すでにW杯の出場権を獲得しているアルゼンチン。ここで連勝すれば首位通過も確定するという中で、候補選手を発表。FWリオネル・メッシ(インテル・マイアミ)やFWラウタロ・マルティネス(インテル)、MFアレクシス・マク・アリスター(リバプール)、GKエミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ)、DFクリスティアン・ロメロ(トッテナム)など主軸が順当に候補入りした。
今回のアルゼンチン代表候補メンバーは以下の通り。
GK
エミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ/イングランド)
ヘロニモ・ルジ(マルセイユ/フランス)
ワルテル・ベニテス(PSV/オランダ)
DF
ナウエル・モリーナ(アトレティコ・マドリー/スペイン)
フアン・フォイス(ビジャレアル/スペイン)
クリスティアン・ロメロ(トッテナム/イングランド)
レオナルド・バレルディ(マルセイユ/フランス)
ニコラス・オタメンディ(ベンフィカ/ポルトガル)
ファクンド・メディーナ(RCランス/フランス)
ニコラス・タグリアフィコ(リヨン/フランス)
バレンティン・バルコ(ストラスブール/フランス)
MF
アレクシス・マク・アリスター(リバプール/イングランド)
レアンドロ・パレデス(ローマ/イタリア)
ニコラス・ドミンゲス(ノッティンガム・フォレスト/イングランド)
エセキエル・パラシオス(レバークーゼン/ドイツ)
ロドリゴ・デ・パウル(アトレティコ・マドリー/スペイン)
ティアゴ・アルマダ(リヨン/フランス)
ジオバニ・ロ・チェルソ(レアル・ベティス/スペイン)
エンソ・フェルナンデス(チェルシー/イングランド)
FW
リオネル・メッシ(インテル・マイアミ/アメリカ)
ニコ・パス(コモ/イタリア)
フリアン・アルバレス(アトレティコ・マドリー/スペイン)
ラウタロ・マルティネス(インテル/イタリア)
タティ・カステジャノス(ラツィオ/イタリア)
アレハンドロ・ガルナチョ(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)
ニコラス・ゴンサレス(ユベントス/イタリア)
ジュリアーノ・シメオネ(アトレティコ・マドリー/スペイン)
アンヘル・コレア(アトレティコ・マドリー/スペイン)
南米予選の14試合を終えて首位を独走しているアルゼンチン。6月には5日にチリ代表とアウェイで、10日にはホームでコロンビア代表と対戦する。
すでにW杯の出場権を獲得しているアルゼンチン。ここで連勝すれば首位通過も確定するという中で、候補選手を発表。FWリオネル・メッシ(インテル・マイアミ)やFWラウタロ・マルティネス(インテル)、MFアレクシス・マク・アリスター(リバプール)、GKエミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ)、DFクリスティアン・ロメロ(トッテナム)など主軸が順当に候補入りした。
アルゼンチン代表候補メンバー28名
GK
エミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ/イングランド)
ヘロニモ・ルジ(マルセイユ/フランス)
ワルテル・ベニテス(PSV/オランダ)
DF
ナウエル・モリーナ(アトレティコ・マドリー/スペイン)
フアン・フォイス(ビジャレアル/スペイン)
クリスティアン・ロメロ(トッテナム/イングランド)
レオナルド・バレルディ(マルセイユ/フランス)
ニコラス・オタメンディ(ベンフィカ/ポルトガル)
ファクンド・メディーナ(RCランス/フランス)
ニコラス・タグリアフィコ(リヨン/フランス)
バレンティン・バルコ(ストラスブール/フランス)
MF
アレクシス・マク・アリスター(リバプール/イングランド)
レアンドロ・パレデス(ローマ/イタリア)
ニコラス・ドミンゲス(ノッティンガム・フォレスト/イングランド)
エセキエル・パラシオス(レバークーゼン/ドイツ)
ロドリゴ・デ・パウル(アトレティコ・マドリー/スペイン)
ティアゴ・アルマダ(リヨン/フランス)
ジオバニ・ロ・チェルソ(レアル・ベティス/スペイン)
エンソ・フェルナンデス(チェルシー/イングランド)
FW
リオネル・メッシ(インテル・マイアミ/アメリカ)
ニコ・パス(コモ/イタリア)
フリアン・アルバレス(アトレティコ・マドリー/スペイン)
ラウタロ・マルティネス(インテル/イタリア)
タティ・カステジャノス(ラツィオ/イタリア)
アレハンドロ・ガルナチョ(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)
ニコラス・ゴンサレス(ユベントス/イタリア)
ジュリアーノ・シメオネ(アトレティコ・マドリー/スペイン)
アンヘル・コレア(アトレティコ・マドリー/スペイン)