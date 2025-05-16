メッシやラウタロなどアルゼンチン代表候補28名が発表！ すでにW杯出場決定、首位通過を目指す【2026年W杯南米予選】

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アルゼンチンサッカー協会(AFA)は15日、2026年北中米ワールドカップ(W杯)の南米予選に臨むアルゼンチン代表候補メンバー28名を発表した。

南米予選の14試合を終えて首位を独走しているアルゼンチン。6月には5日にチリ代表とアウェイで、10日にはホームでコロンビア代表と対戦する。

すでにW杯の出場権を獲得しているアルゼンチン。ここで連勝すれば首位通過も確定するという中で、候補選手を発表。FWリオネル・メッシ(インテル・マイアミ)やFWラウタロ・マルティネス(インテル)、MFアレクシス・マク・アリスター(リバプール)、GKエミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ)、DFクリスティアン・ロメロ(トッテナム)など主軸が順当に候補入りした。

今回のアルゼンチン代表候補メンバーは以下の通り。

アルゼンチン代表候補メンバー28名



GK

エミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ/イングランド)

ヘロニモ・ルジ(マルセイユ/フランス)

ワルテル・ベニテス(PSV/オランダ)

DF

ナウエル・モリーナ(アトレティコ・マドリー/スペイン)

フアン・フォイス(ビジャレアル/スペイン)

クリスティアン・ロメロ(トッテナム/イングランド)

レオナルド・バレルディ(マルセイユ/フランス)

ニコラス・オタメンディ(ベンフィカ/ポルトガル)

ファクンド・メディーナ(RCランス/フランス)

ニコラス・タグリアフィコ(リヨン/フランス)

バレンティン・バルコ(ストラスブール/フランス)

MF

アレクシス・マク・アリスター(リバプール/イングランド)

レアンドロ・パレデス(ローマ/イタリア)

ニコラス・ドミンゲス(ノッティンガム・フォレスト/イングランド)

エセキエル・パラシオス(レバークーゼン/ドイツ)

ロドリゴ・デ・パウル(アトレティコ・マドリー/スペイン)

ティアゴ・アルマダ(リヨン/フランス)

ジオバニ・ロ・チェルソ(レアル・ベティス/スペイン)

エンソ・フェルナンデス(チェルシー/イングランド)

FW

リオネル・メッシ(インテル・マイアミ/アメリカ)

ニコ・パス(コモ/イタリア)

フリアン・アルバレス(アトレティコ・マドリー/スペイン)

ラウタロ・マルティネス(インテル/イタリア)

タティ・カステジャノス(ラツィオ/イタリア)

アレハンドロ・ガルナチョ(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)

ニコラス・ゴンサレス(ユベントス/イタリア)

ジュリアーノ・シメオネ(アトレティコ・マドリー/スペイン)

アンヘル・コレア(アトレティコ・マドリー/スペイン)