なにわ男子のニューアルバム『BON BON VOYAGE』が、7月2日に発売決定した。4枚目のオリジナルアルバムとなる今作はシングル「コイスルヒカリ」「Doki it」、そして昨年配信限定シングルとしてリリースされた「勇気 100%」「ありがとう心から」を含む全14曲収録予定。旅の始まりを描いた「Over The Horizon!」、ROUND1 CMソングとしてもオンエア中の超ご機嫌夏ソング「ギラギラサマー」をはじめ、ワクワクとときめきが溢れる曲たちを詰め込んで、もっと楽しく、もっと素晴らしい景色を共に、旅と冒険をテーマに作り上げたアルバムとなっている。

『BON BON VOYAGE』



2025年7月2日発売◾︎初回限定盤 1 (Blu-ray/DVD)[CD+Blu-ray]¥3,960(税抜価格¥3,600)LCCA-6206/7[CD+DVD] ¥3,960(税抜価格¥3,600)LCCA-6208/9三方背デジパック仕様60P 歌詞フォトブックレット封入CD : 全14曲収録予定Blu-ray/DVD :「Over The Horizon!」Music Video「Over The Horizon!」Making of Music Video「ギラギラサマー」Music Video「ギラギラサマー」Making of Music Video◾︎初回限定盤 2 (Blu-ray/DVD)[CD+Blu-ray]¥3,960(税抜価格¥3,600)LCCA-6210/1[CD+DVD] ¥3,960(税抜価格¥3,600)LCCA-6212/3三方背デジパック仕様40P 歌詞フォトブックレット封入CD : 全17曲収録予定 (共通14曲+初回限定盤2のみのボーナストラックとしてユニット曲3曲収録)Blu-ray/DVD :「ユニット曲 A」 Music Video「ユニット曲 B」 Music Video「ユニット曲 C」 Music Video・3組のユニットそれぞれの振り入れ風景と MV 撮影の裏側をまとめたユニットメイキング映像◾︎通常盤[CD]¥3,300(税抜価格¥3,000)LCCA-621432P 歌詞フォトブックレット封入CD:全16曲収録予定 (共通14曲+通常盤のみのボーナストラック2曲収録)