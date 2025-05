6週目の商談会・セミナーを開催！EXPO 2025 大阪・関西万博「マレーシアパビリオンプログラム」

マレーシアパビリオンでは、EXPO 2025 大阪・関西万博期間中、、毎週マレーシアの企業を日本や世界中の潜在的なパートナー、投資家、ディストリビューターと結びつけるビジネスマッチングセッションを開催します。

EXPO 2025 大阪・関西万博「マレーシアパビリオンプログラム」

マレーシアパビリオンでは、EXPO 2025 大阪・関西万博期間中、、毎週マレーシアの企業を日本や世界中の潜在的なパートナー、投資家、ディストリビューターと結びつけるビジネスマッチングセッションを開催!

これには、F&B(食品・飲料)、E&E(電子機器)、テクノロジー、エネルギー、ハラルなど、多岐にわたる業界からマレーシア政府が厳選したマレーシア企業が26週間にわたり参加します。

新しい市場を探索したり、高い成長可能性を持つ企業に投資したり、戦略的提携を結んだりしたい場合、このイベントは同じ志を持つプロフェッショナルとの出会いの絶好の機会です。

万博開催6週目は、2つのプログラムを実施します。

※すべてのプログラムにおいて、参加できる方には万博入場チケットを提供します。

ビジネスマッチング商談会

日時 :2025年5月20日(火) 10:00〜18:00

場所 :マレーシアパビリオン1階 ビジネスホール

参加費:無料

この商談会には、モビリティ、スマートテクノロジー、物流の分野で注目されるマレーシア企業が多数参加します。

自動車部品やEV充電インフラ、ロボティクス、ドローン技術、国際物流サービスなど、それぞれの分野で実用性と革新性を兼ね備えたソリューションを提供しています。

参加企業は、スマート製造やEVインフラの整備、交通や物流の最適化といった社会課題に対して、持続可能かつ柔軟な技術で応えています。

日本企業との連携を視野に入れた今回の商談会は、新たなビジネス展開や共同プロジェクトに向けた出会いの場となるはずです。

次世代技術とスマートモビリティセミナー

日時 :2025年5月22日(木) 10:00〜18:00

場所 :マレーシアパビリオン1階 ビジネスホール

参加費:無料

このセミナーでは、次世代技術、インテリジェントモビリティ、スマート製造、そしてサイバーセキュリティの重要性について 深く学びます。

NxGVトレンドに関するセッションでは、技術と政策の結びつきに焦点を当て、未来のテクノロジーを支える方法を探ります。

また、次世代車両の進化とスマートコックピット技術、AI強化のインフォテインメントシステムがどのように運転体験を向上させ、安全性を高めるのかについて学べます。

さらに、Prasarana(マレーシア企業)が進める交通ハブの革新による持続可能な都市づくりがどのように進展しているかを紹介し、公共交通の効率向上を目指す取り組みが明らかにされます。

MIROSの革新的な二輪車衝突警告システム(MCAS)がどのように安全性を向上させ、持続可能なモビリティを実現しているかについても議論されます。

これらのセッションを通じて、参加者は次世代技術と持続可能な成長に向けた新たなビジネス機会を発見することができます。

【EXPO 2025 大阪・関西万博 マレーシアパビリオンビジネスプログラムとは】

マレーシアパビリオン ビジネスプログラム01

この取り組みは、マレーシアの投資貿易産業省(Ministry of Investment, Trade and Industry:MITI)とその関連機関であるマレーシア貿易開発公社(MATRADE)、マレーシア投資開発庁(MIDA)、ハラル産業開発公社(HDC)、マレーシア輸出入銀行(EXIM Bank)の主導にて開催され、万博を機に日本とマレーシア間の貿易と投資の強化・促進を目指しています。

▼マレーシアパビリオンの場所▼

東ゲート近くの「エンパワーリングゾーン」内

