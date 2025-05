「ARMYのみなさん、愛してます」BTS・JIN、本日（16日）2ndミニAL『Echo』でカムバック！【一問一答】

「『Echo』を聴いて、胸が熱くなる感情を感じてもらえたらうれしいです」

【写真】JIN、女優シン・セギョンと見つめあう

BTS・JINの2ndミニアルバム『Echo』が、本日(16日)13時にリリースされる。

人生のさまざまな瞬間がそれぞれ異なる形で広がっていく様子を、“響き(Echo)”というキーワードで表現したアルバムだ。

前作『Happy』が“幸せ”を届けることに重点を置いていたとすれば、『Echo』はより率直で深い共感を伝えている。君と僕、そして私たち。愛と友情、日常で出会う選択の分かれ道まで、JINは誰もが一度は経験したであろう感情や状況、日常のひとコマを、自分だけの視点で見つめ、7曲の音楽で描き出した。

(写真=BIGHIT MUSIC)JIN

タイトル曲は『Don’t Say You Love Me』。恋人との関係が崩れていく中でも、愛ゆえに互いを簡単には手放せないというアイロニーを歌った楽曲だ。愛に対する二面性を描きながらも、メロディとJINのボーカルはあくまで淡々と、繊細に響く。この対比こそが、楽曲にいっそうの“響き”をもたらしている。

JINは本日17時、グローバルファンプラットフォーム「Weverse」にて「Jin ‘Echo’ Comeback Live:PLAY TIME」を開催し、ファンと交流する予定だ。

これに先立ち、所属事務所BIGHIT MUSICを通じて一問一答インタビューに応じた。

JINの一問一答は、以下の通り。

◇

約6カ月ぶりに2ndミニアルバム『Echo』でカムバックした感想は?

最近はバラエティ番組にたくさん出演していたけれど、やはり本業は歌手なので、自分の歌やステージを披露したかった。正直、休みたい気持ちがなかったわけではないけれど、それでも頑張ってきた理由がこれなんだと思う(笑)。『Echo』で“歌うJIN”をお見せできるのが嬉しい。

アルバム構成とタイトル曲『Don’t Say You Love Me』を選んだ理由は?

ジャンルにとらわれず、ライブで披露するのに適した楽曲で構成した。ライブで楽しくなければ、観客も楽しめないから。でも、タイトル曲だけは何より“聴きやすさ”を重視した。『Don’t Say You Love Me』は他の曲に比べてテンポは遅いけれど、一番自然に聴いてもらえると思った。

(写真=BIGHIT MUSIC)JIN

収録曲の作詞エピソードは?

僕は曲を聴いて最初に浮かんだ感情を大切にしながら歌詞を書くタイプ。『With the Clouds』を作業していたときはアニメをよく観ていたし、『Nothing Without Your Love』を作っていたときは、ステージで歌っている自分の姿を思い浮かべていた。だからか、この曲を作っているときはよく感極まっていた。感情が込み上げて、しばらく歌えないこともあった。

『Don’t Say You Love Me』のミュージックビデオで女優シン・セギョンと共演した感想は?

俳優の方と演技をするのは初めてで、本当にぎこちなくて下手だった。緊張しすぎて、思い描いたようには全然いかなかった。それでも真剣に演じてくださったシン・セギョンさんには本当に感謝している。よく見ると、ぎこちなくしている僕が映っているかも(笑)。

ミュージックビデオ撮影中の思い出は?

駐車場のシーンを撮った日は、風がすごく強く吹いていた。髪がなびいて演技どころではなかった。そのせいで当初のイメージを変更して、ヘアスタイルを変えて撮影した。でも結果的に新鮮なイメージをお見せできた気がして、個人的には満足している。

最近“響き(Echo)”として心に残った瞬間は?

4月にColdplay(コールドプレイ)兄さんたちの来韓公演にゲスト出演したんだけど、そのとき観客の大合唱が自分にとって大きな“響き”だった。自分もそんなステージに立てたら…と願った。

(写真=BIGHIT MUSIC)JIN

Coldplayとのエピソードは?

兄さんたちが韓国で公演すると聞いて、また一緒にステージに立てたら…と思っていたけど、ありがたいことに想いが通じた。やっぱり最高の兄さんたち(笑)。ワールドツアー中も、僕がプレゼントしたキャラクター人形“ウット”をずっと持ち歩いてくれていて、雨にも打たれたりしていたようだから、新しい“ウット”をプレゼントした。

音楽活動以外にバラエティ番組への出演も積極的な理由は?

とにかく早く、頻繁にファンの皆さんに顔を見せたいという気持ちが強い。本当は魅力を隠したかったけど、バラエティで全部バレちゃった(笑)。

今回のアルバムがリスナーにどのように届いてほしいか?

僕自身、胸が熱くなるような音楽が好き。だから、自分の新曲を聴いて、みんなにもそんな感情を味わってもらえたら嬉しい。「ライブではどんな雰囲気なんだろう?」と想像しながら聴いてくれたら、さらに嬉しい。

最後に、世界中のARMY(BTSファン)へメッセージを

ARMYのみなさん、もうすぐ会いに行くので、もう少しだけ待っていてください。愛してます!

(記事提供=OSEN)

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。