【第63回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日:5月14・15日 小中高校生招待日:5月16日 一般公開日:5月17・18日 会場:ツインメッセ静岡(静岡市駿河区曲金3丁目1-10) 入場料:無料 ※入場には事前登録が必要

タカラトミーは、5月14日より開催しているイベント「第63回 静岡ホビーショー」にて、「プラレール」の新作を展示している。

展示ブースでは映画「ハリー・ポッター」シリーズで印象的なホグワーツ特急と9と3/4番線プラットホームなどを再現した「プラレール ハリー・ポッター ホグワーツ特急」が展示。劇中の赤いカラーリングの機関車と炭水車(動力車)、客車で編成された車両が展示され、9と3/4番線プラットホームにはの鳥籠が載ったカートが確認できる。また、付属のハリー、ロン、ハーマイオニーのプラキッズも公開されている。

さらに「飾る楽しみ」と「走らせる楽しみ」の両方を目指した「プラレールリアルクラス」からは「113系近郊電車(JR東日本・横須賀色)」が展示されている。

