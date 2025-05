2025年6月5日発売のNintendo Switch 2について、任天堂は初年度(2025年3月31日まで)の販売台数を1500万台と予測しています。しかし、ゲーム業界の老舗調査企業であるDFC Intelligenceは、初年度の販売台数が最大2000万台に達し、2029年までに1億台を売り上げると予測しました。Nintendo likely to become "primary partner for third-party game publishers" over next gen, analyst firm forecasts | Eurogamer.net

https://www.eurogamer.net/nintendo-likely-to-become-primary-partner-for-third-party-game-publishers-over-next-gen-analyst-firm-forecasts任天堂は初年度(2026年3月31日まで)のNintendo Switch 2の販売台数を1500万台と予測しています。しかし、DFC Intelligenceは初年度のNintendo Switch 2の販売台数が1600万台ほどになると予測しました。さらに、サプライチェーンの改善により、Nintendo Switch 2の販売台数は最大2000万台に達する可能性もあるとDFC Intelligenceは予測しています。DFC Intelligenceは「新製品予測に対する歴史的に保守的なアプローチを反映し、任天堂は2026年3月の会計年度末までのNintendo Switch 2の販売台数を1500万台と予測しています」と指摘しました。任天堂が2017年3月にNintendo Switchを発売した際、初年度の年間販売台数を1000万台と予測していました。しかし、同期間におけるNintendo Switchの販売台数は1500万台を記録しています。これらを踏まえ、「これまでの実績を踏まえると、任天堂がNintendo Switch 2の初年度販売台数を「1500万台」と予測しているということは、供給を増強し、関税問題を乗り切ることができるという自信を持っているということでしょう」とDFC Intelligenceは指摘しています。さらに、「グランド・セフト・オート VIの発売が2026年に延期されたため、Nintendo Switch 2の発売は2025年におけるゲーム支出の最大のけん引役となるだろう」と指摘。特に、価格競争力のある現地モデルを展開している日本では、その傾向が顕著になるだろうとDFC Intelligenceは予測しています。加えて、DFC IntelligenceはNintendo Switch 2が2029年までに累計販売台数1億台に到達し、その時点での市場トップのゲーム機になると予測しています。ソニーとMicrosoftも独自の携帯型ゲーム機の発売に関心を示していると報じられており、両社とも2027年以降に次世代家庭用ゲーム機の発売を予定していますが、Nintendo Switch 2の発売タイミング的に2029年時点で最も「売れているゲーム機」はNintendo Switch 2になるだろうと予測しました。DFC Intelligenceは「2029年末までにNintendo Switch 2の販売台数が1億台を超え、圧倒的な差をつけてトップの家庭用ゲーム機になると予測しています。今後数年間で、任天堂が初めてサードパーティーゲームパブリッシャーの主要パートナーとなる可能性があるということです」と記しています。Nintendo Switchは発売から8年で1億5200万台を販売しています。PlayStation 5は4年半で7490万台を販売しており、Xbox Series X/Sは約3000万台を販売したとみられています。ただし、Microsoftはハードウェア販売台数を公表していません。過去数年で累計販売台数が1億台を超えたゲーム機はわずか7つで、その半分以上が任天堂のゲーム機です。なお、累計販売台数が1億台を超えたゲーム機は、「ゲームボーイ(ゲームボーイカラーを含む)」「ニンテンドーDS」「Wii」「Nintendo Switch」「PlayStation」「PlayStation 2」「PlayStation 4」です。