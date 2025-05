【Ridge Racer 64】 5月16日 配信開始

任天堂は5月16日、オンライン有料サービス「Nintendo Switch Online + 追加パック」において、「Ridge Racer 64」を追加した。「NINTENDO 64 Nintendo Switch Online」にてプレイすることができる。

「Ridge Racer 64」は、2000年に北米でNINTENDO 64用に発売されたレースゲーム。3つのエリアにある合計9つのコースで、スピード感あふれるレースを楽しむことができる。

シングルプレイでは、11台の車と競う「グランプリ」や、自分の記録に挑む「タイムアタック」のほか、1対1の勝負に勝てば相手の車を獲得できる「カーアタック」などのモードが用意。マルチプレイでは、1コースのみのレースやコースごとに獲得したポイントの合計を競うなど、3種類のモードで最大4人での対戦が可能となっている。

【NINTENDO 64 Nintendo Switch Online 追加タイトル [2025年5月16日]】

Ridge Racer TM 64 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

Converted by Nintendo Software Technology Corporation.

New Game Elements (C) 1999 Nintendo.