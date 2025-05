コンテナを活用した土地の有効活用に関する専門知識や活用事例を発信！ランドピアYouTubeチャンネル「コンテナ建築LABO」

ランドピアは、2025年5月16日(金)より、YouTubeチャンネル「コンテナ建築LABO」をリニューアルスタートします。

「ランドピア公式チャンネル」では採用活動や企業紹介をメインに展開しており、このチャンネル「コンテナ建築LABO」では、事業紹介をはじめ、コンテナを活用した土地の有効活用に関する専門知識や活用事例を中心に発信していきます。

メイン出演者は、一級建築士の資格を持つ建築のプロ2名と広報担当の3名。

「建築士の熊さん」は、見た目のインパクトとは裏腹に中身はしっかり者。

ゆるっとした雰囲気で、建築の専門情報をやさしく・楽しくお届けします。

今後は、他の社員も続々と登場予定!個性豊かなメンバーたちが番組をさらに盛り上げていきます。

また、YouTubeだけでなく、TikTokやInstagramなどのSNSでもショート動画の配信を予定しており、より気軽に、幅広い層の方に魅力を発信!

■ チャンネル「コンテナ建築LABO」について

YouTubeチャンネル「コンテナ建築LABO」は、「自由 × スピード × デザイン」をキーワードに、コンテナ建築の可能性や活用方法を発信する専門チャンネルです。

コンテナを活用した店舗、オフィス、ガレージ、喫煙所、レンタル収納スペース、トレーラーハウスなど、多様な事例を紹介しながら、設置までの流れやメリットなどを分かりやすく解説していきます。

建築のプロが監修・出演し、視聴者の疑問にも直接お答えします。

「どんな土地に建てられる?」「コンテナハウスの断熱性は?」「内装ってどうなってるの?」等といったリアルな疑問に応えることで、これからの土地活用やコンテナ建築をより身近に感じていただける内容になっています。

リニューアル後の第一弾は「【保存版】知ってるようで知らない?コンテナハウスの魅力をチェック!」

【保存版】知ってるようで知らない?コンテナハウスの魅力をチェック!

第一弾では、建築士がコンテナハウスの魅力を徹底解説。

耐久性やデザイン性、活用事例まで、詳しく紹介します。

