»ÔÀîÍ³µªÇµ¡¡ÍñÁã¤¬¤óÁÔÀäÆ®ÉÂ·Ð¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿ÍÀ¸´Ñ¡¡Ì¿¤Î²¸¿Í¡¦Í³µª¤µ¤ª¤ê¤Ø¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ø²ÎÀ¼¤ÇÆÏ¤±¤ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦
¡¡±é²Î²Î¼ê¤Î»ÔÀîÍ³µªÇµ¡Ê£´£¹¡Ë¤¬¡¢ºòÇ¯£¶·î¤«¤éÈ¾Ç¯´Ö¤ËµÚ¤ÖÍñÁã¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ë³èÆ°µÙ»ß´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÉñ¤¤Ìá¤ë¡££±£¹Æü¤Ëºë¶Ì¡¦¥µ¥ó¥·¥Æ¥£±ÛÃ«»ÔÌ±¥Û¡¼¥ëÂç¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢Éüµ¢¸å½é¤ÎÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢£²£°Æü¤Ë¤Ïº£Ç¯¤Î¾¡Éé¶Ê¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤ëÉüµ¢ºî¡ÖÛ°¡Ê¤ª¤Ü¤í¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Éüµ¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿»ÔÀî¤Ë¡¢ÁÔÀä¤ÊÆ®ÉÂÀ¸³è¤ÈÉüµ¢¥é¥¤¥Ö¤ËÄ©¤à»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ä¤é¤¤Æ®ÉÂ¤ò·Ð¤Æ¡¢£±£¹Æü¤ËÉüµ¢¥é¥¤¥Ö¤ËÄ©¤à»ÔÀî¤ÎÉ½¾ð¤Ë¡¢À²¤ì¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤¬½É¤ë¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡£³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤¿¤Ö¤ó°ì¿Í¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿·¤¿¤Ê²Î¼ê³èÆ°¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¡£´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤À¤¬¡¢£±Ç¯Á°¤ÏÀäË¾¤ÎÊ¥¤ËÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£°£²£³Ç¯¤«¤é£²£´Ç¯½éÆ¬¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢É¡·ì¡¢À¸ÍýÉÔ½ç¤Ê¤É¤ÎÉÔÄ´¤¬»ÔÀî¤ò½±¤Ã¤¿¡£¼«¤é¤Ë¡ÖÇ¯¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤¤Ã¤ÈÂç¾æÉ×¡×¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯£µ·î¤ËÀèÇÚ²Î¼ê¤ÎÍ³µª¤µ¤ª¤ê¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö£±²ó¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡£»ä¤¬¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ëÀèÀ¸¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤«¤é¡£º£¤«¤éÅÅÏÃ¤¹¤ë¤«¤é¡×¤ÈÂ¥¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¡ººÍâÆü¤ËÉÂ±¡¤«¤é¡Ö¤¹¤°¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬Æþ¤ê¡¢°å»Õ¤«¤é¡ÖÍñÁã¼ðáç¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤¹¤°»Å»ö¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¼ê½Ñ¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£ÆÍÁ³¤ÎÀë¹ð¤Ë¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤¬¿¿¤Ã°Å¡£¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿´¤ò¤«¤Íð¤µ¤ì¤¿¡£½÷ÀÆÃÍ¤ÎÂ¡´ï¤òÅ¦½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡ÖÊ£»¨¤Ê»×¤¤¡×¤òÊú¤¤¤¿¤¬¡¢²Î¤¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Î·èÃÇ¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£··î¤ËÍñÁã¤ÎÅ¦½Ð¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢°Õ¼±¤¬Ìá¤ë¤È·ãÄË¤¬Áö¤Ã¤¿¡£¡Ö²¿¤«¤ËÊñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤½»¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤È»×¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÄË¤ß¤Ë¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¡£´Ç¸î»Õ£²¿Í¤ËÂÎ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¥È¥¤¥ì¤Ë¤â¹Ô¤±¤º¡¢¡Ö²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÇÔËÌ´¶¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ê½Ñ¤«¤é£±£°Æü¸å¤ËÂà±¡¤·¤Æ¤â¡¢¶ìÇº¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£ÉÂÍý¸¡ºº¤Ç¡ÖÍñÁã¤¬¤ó¡×¤ÈÈ½ÌÀ¤·¡¢£¸·î¤«¤é¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤¬¤´¤Ã¤½¤ê¤ÈÈ´¤±¡¢¶À¤ò¸«¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£¾×·âÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËèÄ«¶À¤ò¸«¤Æ¡È¼«Ê¬¡É¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£¼£ÎÅ´ü´ÖÃæ¤Ï²Î¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡ÖÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÊÑ¤¨¤¿¡£
¡¡¼£ÎÅ¤Ë¼åµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¤ËÍ³µª¤Ø¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ²Î¤¨¤ëÆü¤¬Íè¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤´»ØÆ³¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ²Î¤¨¤ëÆü¤¬Íè¤¿¤é¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ²Î¤¦¤Î¡£²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¶ì¤·¤ß¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£²Î¤¦¤¿¤á¤Ç¤·¤ç¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ²Î¤¦¤Î¤è¡×¤ÈÊÖ¿®¤¬Íè¤¿¡£ÀèÇÚ¤«¤é¤Î¡È°¦¤Î³å¡É¤ò¼õ¤±¡¢Ê¸ÌÌ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤Éµã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ì¿¤Î²¸¿Í¤Ç¤¢¤ëÍ³µª¤Ë¤Þ¤¿¤âµß¤ï¤ì¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò½ª¤¨¤¿£±£²·î¾å½Ü°Ê¹ß¤Ïºî¶Ê²È¡¦¹¬¹ÌÊ¿»á¤Î¤â¤È¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¡¢¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç°ì¿ÍÎý½¬¡£³«Ê¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢²Î¤«¤éÎ¥¤ì¤¿»þ´Ö¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö²Î¤ÏÁ°¤è¤êÎÏ¤ÎÆþ¤ì¶ñ¹ç¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖÁ°¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¤Þ¤À¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤À¤¤¤ÖÌá¤Ã¤ÆÍè¤¿¡×¤ÈÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤¬¤ó¼£ÎÅ¤ò·Ð¤Æ¡¢¿ÍÀ¸´Ñ¤¬¡ÖÁ´¤Æ¤Î¿Í¤äÊª¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë»þ¤Ë¤â¡¢¼ê¤¹¤ê¤Ë¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊÑ²½¡££±£¹Æü¤ÎÉüµ¢¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤È¡¢²ÎÀ¼¤È¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤Î³Ú¤·¤µ¤¬³§¤µ¤ó¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¡£¤Ä¤é¤¤Æ®ÉÂÀ¸³è¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿»ÔÀî¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â¿ô¡¹¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÈþÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤ë¡£
¡¡¡þ»ÔÀîÍ³µªÇµ¡Ê¤¤¤Á¤«¤ï¡¦¤æ¤¤Î¡Ë£±£¹£·£¶Ç¯£±·î£¸ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£¹â¹»£±Ç¯¤Ç£Î£È£Ë¤Î¤É¼«Ëý¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥«¥é¥ª¥±Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é²Î¤¦¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¡££¹£³Ç¯¤Ë¡Ö¤ª¤ó¤Ê¤Îº×¤ê¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢£±£¶Ç¯¤Ë£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¡££±£¹Ç¯¤ËÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ÇºÇÍ¥½¨²Î¾§¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡££²£´Ç¯£¶·î¤ËÍñÁã¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¡£¼ê½Ñ¤ä¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò·Ð¤Æ¡¢º£Ç¯£³·î¤Ë£Î£È£Ë¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡×¤«¤é²Î¼ê³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£