【「Blades of Fire」無料体験版】 5月16日 配信

505 Gamesは、アクションアドベンチャー「Blades of Fire(ブレード・オブ・ファイア)」の無料体験版を、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Epic Games Store向けに本日5月16日より配信開始した。本作は、日本時間5月23日に発売を予定している。

本作は、数々の受賞歴を誇る開発スタジオMercurySteamが贈る、新感覚アクションアドベンチャー。「フォージ(鍛治)」を特徴としており、独自の鍛治システムを採用し、無限ともいえる武器のバリエーションを生み出すことが可能だ。プレーヤーは自分だけの武器を作り、ユニークな戦闘システムで手強い敵に立ち向かう。

体験版配信ページ

【体験版配信トレーラー】【ゲーム世界観紹介トレーラー】

□Epic Games Storeのページ

□PlayStation Storeのページ

□Microsoft Storeのページ

「Blades of Fire」の特徴

聖なる鉄

主人公は王の世話人の長男、アラン・デ・リラ。新しく戴冠した女王ネレアは、鉄を石へと変える魔法を唱えた。聖なる鉄で作られた武器を振るうネレアの軍隊に立ち向かえる者はいない。

武器RPG

フォージ・スクロールを見つけ、鍛冶のスキルを上げ、自分に合った武器を作成することができる。重量、長さ、耐久性、貫通力、刃の質などの特性は武器のタイプと素材によって決まる。

武器の選択

7種類の武器&30種類以上のフォージ・スクロールによって、作成できる武器は無限大。敵を倒すには、武器選びが重要となる。

タクティカル・コンバット

敵の体の特定の部位を狙えるユニークな戦闘システム。戦闘状況や敵の装備に応じて、敵を斬り、叩き潰すことができる。

大事な仲間

アドソはアランと冒険を共にする相棒。戦闘中、アドソは敵を分析し、倒し方のヒントをメモしてくれる。古代フォージャーの言葉を話せるため、この冒険で不可欠な存在。

油断大敵

女王の兵士、クリーチャー、アンデッドなど、50種類以上の敵が登場。敵は、それぞれユニークな攻撃、武器、防具を持っている。

謎に満ちた世界

アランとアドソは先行きの見えない冒険に挑む。旅の目的はひとつだが、行く手には危険が迫り、謎に満ちあふれ、巨大な城、迷路のような宮殿など、壮大な舞台が待ち受けている。アランの直感と決断力が、残りの謎を解き明かしていく。

各プラットフォームにて特典付きデジタル版予約受付中

【価格】

Epic:6,500円

PS5/Xbox Series X|S:6,820円

※予約期間中は通常価格から10%OFFとなる特別価格で購入できる。

※本作はデジタル版のみの販売となる。

内容

【アドベンチャーパック】

- アランの衣装「鉄の騎士」

- アランの衣装「鋼の貴族」

- ハンマー聖職者の武器「ハンマーヘッド」

- ハンマーヘッドの鍛冶材料

- 72時間アーリーアクセス

【ストアページ】

(C)2025 MSE&DB. Created & developed by Mercury Steam Entertainment S.L. Published by 505 Games. The Blades of Fire name and logo are trademarks of MSE & DB S.L. The Mercury Steam Entertainment S.L. name and logo are trademarks of Mercury Steam Entertainment S.L. The 505 Games name and logo are trademarks of 505 Games SpA and may be registered trademarks in certain countries. All rights reserved.