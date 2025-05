大阪府では、指定管理者の公募を予定している「公の施設」に関心を持っていただけるよう、各施設のPRを行う「OSAKA指定管理者公募個別相談会2025」を開催します! 施設の概要や指定管理者に期待すること等、施設の詳細について、知っていただける機会となっていますので、奮ってご参加ください!!

・個別相談会開催日程

■対面開催

令和7年7月7日(月曜日)9時から17時

大阪赤十字会館301会議室(大阪府大阪市中央区大手前2-1-7)

大阪メトロ谷町線「天満橋駅」徒歩5分

京阪電車「天満橋駅」徒歩7分

■ウェブ開催

令和7年7月8日(火曜日)9時から17時

ウェブ会議ツール「Microsoft Teams」を利用

対面又はウェブの相談会で、1施設あたり40分程度で、施設担当者と1対1でお話しいただけます。

・紹介施設一覧

〇大阪府

・江之子島文化芸術創造センター【対面・ウェブ】

・中央卸売市場【対面・ウェブ】

・府営公園(箕面公園、深北緑地、枚岡公園、錦織公園、長野公園、住之江公園)【対面・ウェブ】

・府営住宅(6地区)【対面・ウェブ】

〇大阪市

・大阪市長居障がい者スポーツセンター【対面・ウェブ】

・大阪市舞洲障がい者スポーツセンター【対面・ウェブ】

〇岸和田市

・岸和田城・千亀利公園・二の丸広場観光交流センター【対面・ウェブ】

・岸和田だんじり会館・岸和田市営駐車場【対面・ウェブ】

・岸和田市墓苑【ウェブ】

〇枚方市

・岡東町自動車駐車場【ウェブ】

〇富田林市

・富田林市立斎場・富田林市公園墓地富田林霊園【対面・ウェブ】

〇和泉市

・青少年の家・槇尾山森林浴コース【対面・ウェブ】

〇高石市

・高石駅前自動車駐車場及び高石市自転車駐車場【対面・ウェブ】

・旧保健センター【ウェブ】

・旧市民会館・図書館【ウェブ】

〇東大阪市

・東大阪市営住宅(9住宅)【対面】

〇大阪狭山市

・コミュニティセンター【ウェブ】

・仮称)新みらい型世代間交流総合会館【対面】

・申込方法等

以下の「申込先URL」よりお申込みください。

【申込先URL】

https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/procedures/apply/261c971e-583e-445d-9709-249ed5bcf871/start

【申込期間】

令和7年6月13日(金曜日)18時まで

・関連ホームページ等

■OSAKA指定管理者公募個別相談会2025

「OSAKA指定管理者公募個別相談会2025」の開催に関する情報を記載しています。https://www.pref.osaka.lg.jp/o050020/gyokaku/shisetufair/kobetsu_sodankai2025.html

■OSAKA施設紹介&公募予定ナビサイト

近年のうちに指定管理者の公募を予定している施設を紹介するためのホームページです。

https://pref-osaka.viewer.kintoneapp.com/public/osakashiteikanriyotei

■OSAKA指定管理者公募情報ポータルサイト

指定管理者公募を実施している施設について、公募に関する情報を発信するためのホームページです。

https://pref-osaka.viewer.kintoneapp.com/public/osakashiteikanrikoubo

■OSAKA指定管理者募集情報等メール配信サービス

大阪府と府内市町村の公の施設の指定管理者募集や事業者説明会に関する情報、

また「OSAKA指定管理者公募個別相談会」に関する情報をメールにて配信しています。

https://www.pref.osaka.lg.jp/o050020/gyokaku/shisetufair/mail.html

お問い合わせ先

担当:財務部行政経営課 企画調整グループ

電話:06-6941-0351(内線2090)

直通:06-6944-9085

メール: gyoseikeieika@sbox.pref.osaka.lg.jp

