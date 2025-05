監修医師:

林 良典(医師)

名古屋市立大学卒業。東京医療センター総合内科、西伊豆健育会病院内科、東京高輪病院感染症内科、順天堂大学総合診療科を経て現職。診療科目は総合診療科、老年科、感染症、緩和医療、消化器内科、呼吸器内科、皮膚科、整形外科、眼科、循環器内科、脳神経内科、精神科、膠原病内科。医学博士。公認心理師。日本専門医機構総合診療特任指導医、日本老年医学会老年科専門医、禁煙サポーター。

足趾伸筋腱損傷の概要

足趾伸筋腱損傷とは、足の指を伸ばす役割を担う伸筋腱が損傷する状態を指します。伸筋腱は足の甲から足趾にかけて伸びており、筋肉の動きによって指を持ち上げる機能を果たしています。この腱が部分的に損傷したり、完全に断裂したりすると、指を上に動かすことが難しくなり、歩行時のバランスが崩れたり、つま先が引っかかりやすくなることがあります。

この損傷は、スポーツ中の負傷や外的な衝撃、繰り返しのストレスが原因で発生します。特に、強い力で足の甲を打つ、つまずく、あるいは無理な動きを繰り返すことで腱が損傷しやすくなります。また、長期間の過度な使用や加齢による組織の弱化も影響し、軽い負荷でも損傷を引き起こすことがあります。

足趾伸筋腱が損傷すると、患部の痛みや腫れに加え、指を思うように持ち上げることができなくなることが特徴です。軽度の損傷では動かすことは可能ですが、完全に断裂した場合は自力で指を上げられなくなるため、早期の診断と治療が必要になります。

ここでは、足趾伸筋腱損傷を詳しく説明します。

足趾伸筋腱損傷の原因

足趾伸筋腱損傷の主な原因は、外部からの強い衝撃や繰り返しの負荷によるものです。スポーツ中の転倒やボールが足の甲に強く当たること、重いものを足の上に落とすことなどが直接的な原因となります。また、ジャンプやランニングの際に強い負荷が加わることで、腱が過度に引き伸ばされて損傷することもあります。

慢性的な負担も損傷の要因となります。長時間の立ち仕事や歩行、特定の靴(つま先に負担がかかる靴など)を履き続けることによって、腱が疲労し、炎症を引き起こしやすくなります。加齢による腱の弾力性低下や血流の減少も影響し、軽微な外力でも損傷を引き起こすリスクが高まります。

足趾伸筋腱損傷の前兆や初期症状について

足趾伸筋腱損傷の初期症状として、まず指を持ち上げにくくなることが挙げられます。足の甲に痛みや腫れが生じることが多く、歩行時に違和感を覚えることがあります。特に、腱が完全に切れてしまうと、足趾を自力で伸ばせず、つま先が床に引っかかりやすくなり、つまずきやすくなるため注意が必要です。

また、損傷の影響は足の甲だけにとどまらず、ふくらはぎにまで痛みやハリを感じることがあります。これは、伸筋腱が足首やふくらはぎの筋肉と連動しているため、腱の損傷が周囲の筋肉に影響を与えるからです。歩行時に違和感が続く場合や、指を上げる動作が困難になった場合は、できるだけ早く整形外科を受診し、診断と治療を受けましょう。

足趾伸筋腱損傷の検査・診断

足趾伸筋腱損傷の診断では、まず視診と触診を行い、足の甲や足趾の腫れや変形の有無を確認します。続いて、足趾を伸ばす動作がスムーズに行えるかを調べ、可動域の制限や痛みの強さを詳しく評価します。足趾を上げることが困難な場合や動作が極端に弱くなっている場合は、腱の損傷が疑われます。

正確な診断を行うために、X線検査を用いて骨折の有無を確認し、関節の異常がないかを調べます。また、超音波検査(エコー)を使用することで、腱の炎症や断裂の程度をリアルタイムで観察できます。さらに、MRI検査を行うことで、腱の損傷範囲や状態をより詳細に把握し、部分断裂なのか完全断裂なのかを正確に評価できます。特に、腱が完全に切れている場合には、手術の必要性を判断するためにもMRI検査が重要になります。

足趾伸筋腱損傷の治療

足趾伸筋腱損傷の治療方法は、大きく分けて保存療法と手術療法の2種類があります。損傷の程度や日常生活への影響を考慮し、適切な治療法が選択されます。

保存療法

軽度の損傷では、まず足を安静に保ち、腱への負担を軽減することが重要です。損傷部位を固定するためにテーピングや装具を使用し、動きを制限することで腱の回復を促します。炎症がある場合には、患部を冷やして腫れや痛みを抑えるアイシングを行い、症状に応じて消炎鎮痛薬を使用することもあります。

手術療法

腱が完全に断裂している場合や、保存療法では十分な改善が見られない場合には、手術が必要になります。手術では、切れた腱を縫合し、元の状態にできる限り近づけることを目指します。腱の損傷が広範囲に及んでいる場合には、腱の移植や補強術が行われることもあります。

手術後は、腱を保護しながら適切に回復させるためにギプスや装具を使用し、一定期間足を固定します。術後の回復には時間がかかるため、安静を保ちつつ適切なケアを続けることが重要です。

リハビリテーション

術後の回復を円滑に進めるために、リハビリテーションは不可欠です。まずは足趾の動きを軽くするストレッチから始め、腱に負荷をかけすぎないよう注意しながら徐々に可動域を広げていきます。リハビリの進行に応じて、筋力トレーニングを取り入れることで足趾の機能を回復させ、再発を防ぐことができます。

最初は医師や理学療法士の指導のもとで慎重に進め、段階的に負荷を増やしていくことが大切です。適切なリハビリを継続することで、腱の柔軟性を取り戻し、最終的には日常生活や運動を無理なく行える状態へと回復することが期待されます。

足趾伸筋腱損傷になりやすい人・予防の方法

足趾伸筋腱損傷になりやすい人および予防の方法は以下となります。

足趾伸筋腱損傷になりやすい人

足趾伸筋腱損傷は、特にスポーツを頻繁に行う方や長時間立ち仕事をする方に多く見られます。

ジャンプやランニングなどの動作が繰り返されることで足の甲に強い負荷がかかり、腱に過度なストレスがかかるため、損傷のリスクが高まります。特に、急激なダッシュやストップを繰り返す競技では、腱が強く引っ張られることで炎症や断裂が起こりやすくなります。

また、長時間立ち続ける仕事をしている方は、足の筋肉や腱に持続的な負担がかかることで炎症が発生しやすくなります。特に、硬い床の上で作業を続けることや、適切な靴を履かないことが、腱に過剰な負担をかけ、損傷につながることがあります。

加齢に伴い腱の弾力性が低下すると、わずかな衝撃でも損傷しやすくなります。また、糖尿病や関節リウマチなどの疾患を持つ方は、腱の強度が低下し、修復能力が衰えることで、小さな負担でも損傷しやすくなります。こうした要因が重なることで、日常生活のなかで気付かないうちに腱に負担がかかり、損傷のリスクが高くなります。

足趾伸筋腱損傷の予防方法

足趾伸筋腱損傷を予防するためには、まず適切な靴を選ぶことが重要です。足に合った靴を履くことで、腱への負担を最小限に抑えることができます。特に、クッション性が高く、足全体に均等に圧力がかかる靴を選ぶことで、腱の負担を減らし、損傷のリスクを軽減できます。

また、運動や長時間の立ち仕事の前には、ウォーミングアップやストレッチを行い、腱の柔軟性を高めることが効果的です。特に、足趾を伸ばす動作や足首の可動域を広げるストレッチを取り入れることで、衝撃に対する耐性を向上させることができます。

さらに、適度な休息を取ることも大切です。長時間立ち続けたり歩行を続けたりする場合には、こまめに足を休ませることで腱にかかる負担を軽減できます。また、インソールやサポーターを活用し、足全体の衝撃を吸収することで、腱への負担を分散させることができます。

足趾や足首の筋力を鍛えることも、腱の保護に役立ちます。足趾を使ってタオルを引き寄せる運動や、つま先立ちのエクササイズを行うことで、腱を支える筋肉を強化し、損傷のリスクを抑えることができます。





